Indústria cresce em nove dos 14 locais pesquisados pelo IBGE

O desafio para representar mortos vivos Nas últimas semanas vem chamando a atenção a participação cada vez mais efetiva nos espaços da mídia do Jornalismo da Obediência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Praticamente todos os finais de semana ele opina sobre um tema relacionado ao mundo político, sobre... As mobilizações avançam e definem o futuro Três semanas antes do dia 28 de abril, os esforços prioritários do movimento sindical e dos movimentos sociais são a preparação da greve, garantindo as maiores mobilizações populares contra as "deformas". Este processo social de resistência vai se avolumando com as diferentes... OAB: É PROIBIDO PROIBIR Acreditando na liberdade de expressão e cônscio de que a censura em nosso país havia sido abolida desde 05 de outubro de 1988, data da Promulgação da Constituição Federal, na qualidade de escritor, jurista e defensor dos direitos humanos, usando do exercício de direitos e liberdades... Aumento real e ultratividade É possível vencer a crise. No mesmo dia em que o Dieese mostrou que apenas 19% de 714 negociações salariais realizadas no ano passado superaram a inflação, os trabalhadores e trabalhadoras nas indústrias farmacêuticas conseguiam aumento real e elevação de 5% no Piso salarial e demais... Impactos do PL 4.302 para os trabalhadores A sanção presidencial, em 31/03, ao PL 4.302/1998, que trata de trabalho temporário e da terceirização, foi recebida com inquietação por boa parte da sociedade, principalmente pelo movimento sindical. As razões para preocupação não são poucas, como muitos já disseram inclusive...