Em nota, Prefeito Zito parabeniza Jornalistas

Parabéns aos jornalistas de Barreiras e Região Oeste,



É um prazer podermos comemorar o dia desses profissionais que se posicionam como porta-vozes da sociedade. E não obstante que o jornalismo é visto como uma das profissões mais confiáveis pelos brasileiros, porque são profissionais que se dedicam com seriedade e amor ao oficio, contribuindo para o progresso, conhecimento e formação de opinião. Por isso, nesse dia meu reconhecimento especial, aqueles que estão na luta para noticiar com seriedade, veracidade e talento.



Em minha vida pública, sempre acompanhei de perto o trabalho da Imprensa. Algumas vezes fui notícia e outras apenas um expectador, mas sempre busquei informações confiáveis e aprendi muito com os profissionais, que buscam se aprimorar e informar com mira no interesse público, no direito fundamental do cidadão à informação e na conduta ética. Esse sim é o trabalho do jornalista.



Também quero expressar meu agradecimento e felicitações, as jornalistas que fazem parte da equipe da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Barreiras, e ratificar que nos sentimos privilegiados por fazer parte da história de vida de cada uma, compartilhando momentos importantes, através do talento e disposição que levam informações e esclarecimentos ao município de Barreiras. Nosso reconhecimento e especial abraço no dia de hoje.



Jornalistas, parabéns a todos vocês que estão participando da construção da história de Barreiras, do Oeste e da Bahia.



José Barbosa de Souza Sobrinho

Prefeito de Barreiras

Nessa manhã de 07 de abril, data que se comemora o Dia do Jornalista no Brasil, o prefeito Zito Barbosa emitiu uma nota parabenizando os profissionais de comunicação e as servidoras de carreira lotadas na Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Barreiras.Nota pelo Dia do Jornalista