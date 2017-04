PF desarticula grupo criminoso que desviou recursos de município piauiense

Impactos do PL 4.302 para os trabalhadores A sanção presidencial, em 31/03, ao PL 4.302/1998, que trata de trabalho temporário e da terceirização, foi recebida com inquietação por boa parte da sociedade, principalmente pelo movimento sindical. As razões para preocupação não são poucas, como muitos já disseram inclusive... A sanção presidencial, em 31/03, ao PL 4.302/1998, que trata de trabalho temporário e da terceirização, foi recebida com inquietação por boa parte da sociedade, principalmente pelo movimento sindical. As razões para preocupação não são poucas, como muitos já disseram inclusive... Brasil, berço da esperança O Brasil é o berço de esperança de uma sociedade em que, a despeito de todos os dissabores, será possível viver em Paz consigo mesmo e com o próximo. Trata-se de terra generosa, em que a Solidariedade assumirá o papel de garantir o ensejo de uma vida próspera para todos, como... O Brasil é o berço de esperança de uma sociedade em que, a despeito de todos os dissabores, será possível viver em Paz consigo mesmo e com o próximo. Trata-se de terra generosa, em que a Solidariedade assumirá o papel de garantir o ensejo de uma vida próspera para todos, como... A produtividade do campo é um bom exemplo Tempos de crise econômica no país: as pessoas são levadas naturalmente a buscar saídas e comparar com as coisas que estão dando certo. Um dos alvos é a produtividade, com frequência apontada como um dos gargalos do país, em setores da indústria e serviços. E a comparação inevitável é com o agronegócio, que vem esbanjando eficiência há anos. Nos últimos 20 anos, a produção brasileira de grãos cresceu a uma taxa de...

A arte de inventar o ódio A onda de ódio que tomou conta dos brasileiros da classe média alta, especialmente por parte daqueles que confiaram nas informações das revistas Veja, Época e Isto É, dos grandes jornalões familiares, com Folha de São Paulo, Estadão e O Globo, e das palavras bonitas e vazias de... A onda de ódio que tomou conta dos brasileiros da classe média alta, especialmente por parte daqueles que confiaram nas informações das revistas Veja, Época e Isto É, dos grandes jornalões familiares, com Folha de São Paulo, Estadão e O Globo, e das palavras bonitas e vazias de... O TSE e o mandato do presidente Começa, nesta terça-feira (04/04), no TSE (Tribunal superior Eleitoral) o julgamento do processo supostamente mais fora de contexto da história das cortes brasileiras. O presidente da República tem o pedido de cassação do seu mandato formulado pelo Ministério Público porque o PSDB, partido de... Começa, nesta terça-feira (04/04), no TSE (Tribunal superior Eleitoral) o julgamento do processo supostamente mais fora de contexto da história das cortes brasileiras. O presidente da República tem o pedido de cassação do seu mandato formulado pelo Ministério Público porque o PSDB, partido de... Mais Artigos