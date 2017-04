Operação resgata 8 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Tocantins



Os trabalhadores resgatados no município de Arapoema moravam em um

Foto: Divulgação/Ministério do Trabalho