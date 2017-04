Luís Eduardo Magalhães ganha unidade do Corpo de Bombeiros



Foto: Tayonara Sena



Agenda estratégica liderada pela Aciagri ganhou apoio do executivo municipal e hoje é realidade.

Com um efetivo composto por 36 militares, Luís Eduardo Magalhães ganhou ontem, quinta-feira (30) - aniversário da cidade, uma unidade de Corpo de Bombeiros Militar. Segundo o Índice de Confiança Social (ICS), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), o Corpo de Bombeiros é a instituição mais confiável do país.A instalação do 2° Subgrupamento de Corpo de Bombeiros no município foi um dos pleitos liderados pela Associação do Comércio de Insumos Agrícolas (Aciagri) no ano de 2016, com o apoio da sociedade civil, de lideranças empresariais e do prefeito municipal eleito, Oziel de Oliveira, que entendeu a necessidade deste serviço para a comunidade. Até então, os combates a incêndios e os resgates eram realizados por profissionais locados no 17º Grupamento de Bombeiros Militar, situado em Barreiras.Para o presidente da Aciagri, Adilson de Campos, a efetiva instalação do Subgrupamento atende primeiramente, a necessidade da população com os serviços de resgate e sinistro causado pelo fogo. “Estamos bastante otimistas com a vinda do Corpo de Bombeiros a Luís Eduardo Magalhães, visto que este era um antigo anseio da população, que estava à mercê de quaisquer atendimentos desta natureza, além do próprio comércio e da indústria, que dependia de outras regiões para os serviços de vistoria de estabelecimento”, comenta Adilson.A unidade conta com o suporte de dois caminhões e passa a atender ocorrências de combate a incêndio, resgates veiculares, salvamento aquático, em altura e outros. Os recursos necessários para viabilizar o Subgrupamento são de aporte da prefeitura municipal, através do Orçamento da União.– A instalação da unidade também desburocratiza e agiliza outros projetos em andamento para o munícipio. A operação do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães é uma delas, que depende de uma mini base do Corpo de Bombeiros no local para iniciar as operações de voos comerciais. Outro avanço é a instalação de uma Unidade de Defesa Civil no município, tendo como foco ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservando a moral da população e restabelecer a normalidade social.– O 2° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros fica na Avenida JK, 628, Mimoso II (próximo a UPA). O fone é o 193.Ascom Aciagri