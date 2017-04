Acadêmicos da FASB orientam gratuitamente população para Declaração de Imposto de Renda 2017 neste sábado (1º)

A ação, que será realizada no Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras (Sindsemb), continuará no próximo sábado (1º), das 8h às 13h, aberta para a população em geral.

• Xerox da habilitação, ou CPF e RG;

• Informes de rendimento das fontes pagadoras;

• Despesas dedutíveis em saúde e educação do titular e dependentes;

• E declaração de renda do ano anterior (caso tenha).

• Pessoas Físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis como salário, pró-labore e aluguéis superiores a R$ 28.123,91 em 2016;

• Quem tiver a posse ou propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, num valor superior a R$ 300 mil;

• Contribuintes com ganho de capital na venda de bens ou direitos como imóveis, veículos, motos ou que realizaram operações de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como na Bolsa de Valores;

• Contribuintes que passaram à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2016;

• Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis (rendimento de poupança, letras de crédito ou doações) ou tributados exclusivamente na fonte (décimo terceiro, ganho de capital, aplicações de renda fixa etc.) cujo montante ultrapasse o valor de R$ 40 mil no ano passado;

• Contribuintes que optaram por isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cuja produção seja destinada à aplicação na aquisição de outros imóveis localizados no país;

• Trabalhadores rurais que tiveram uma receita bruta superior ao valor de R$ 140.619,55

Fonte: Receita Federal do Brasil.



Os acadêmicos de Contabilidade da Faculdade São Francisco de Barreiras (FASB) estarão neste sábado (1º) na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras (Sindsemb), em frente à Praça do Coreto, em Barreiras, para orientar gratuitamente a população para a declaração do Imposto de Renda 2017.Em regime de revezamento, eles estarão disponíveis das 8h às 13h, para atender toda a população. Além de esclarecerem dúvidas, os interessados também podem levar a documentação e informações que vão possibilitar que a declaração seja enviada para a Receita Federal ainda durante o atendimento.Ascom FASB