Em coletiva, Prefeito Zito apresenta contrato com Desenbahia e anuncia programas de obras para Barreiras

Durante a coletiva Zito mostra o contrato da tão esperada obra de micro, macrodrenagem

e pavimentação dos bairros Morada da Lua de Baixo, São Paulo e Vila Jurí.

O prefeito Zito Barbosa, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (29), para falar sobre a assinatura do contrato de financiamento junto a Desenbahia, convênio firmado entre o município e o Tribunal de Justiça da Bahia, o programa Pavimenta Barreiras e o projeto Páscoa no Parque.Durante a entrevista que durou mais de uma hora, ao lado da vice prefeita Karlúcia Macêdo, e dos vereadores Carlos Costa, Eugenio, João Felipe, Otoniel, Almery, José Barbosa, e de seu secretariado, o prefeito delineou todas as dificuldades e a verdadeira maratona enfrentada para adequar e regularizar as certidões negativas requeridas para viabilizar a assinatura do contrato, que assegura o financiamento junto a Desenbahia, desta tão esperada obra de micro, macrodrenagem e pavimentação dos bairros Morada da Lua de Baixo, São Paulo e Vila Jurí.”, esclareceu o prefeito.Durante sua explanação, o gestor ratificou que a linha de crédito, no valor de R$ 18,2 milhões, vai possibilitar a execução do projeto de micro, macrodrenagem e pavimentação asfáltica nos bairros Morada da Lua de Baixo, Vila Jurí e loteamento São Paulo. A ordem de serviço será assinada nesta sexta-feira (31).“Estaremos no Loteamento São Paulo nesta sexta, para a assinatura da ordem de serviço desta obra tão sonhada pela comunidade. A empresa tem o prazo de 18 meses para conclusão, mas vamos solicitar celeridade para que até o final do ano, a macro e microdrenagem estejam concluídas, para que a chuva não seja mais o grande transtorno para os moradores destas localidades”, disse.Em sua viagem a Salvador, o prefeito estava acompanhado da vice prefeita Karlúcia Macêdo, os vereadores Otoniel, João Felipe, Eugenio, Cesar da Vila, Silma, Eurico e BI.Na coletiva o prefeito anunciou ainda que na sexta-feira (31) às 16hs, estará no bairro Santa Luzia lançando a primeira etapa do programa Pavimenta Barreiras, que prevê a pavimentação de ruas sem asfalto e com saneamento básico concluído em diversos bairros da cidade, e nesta primeira etapa será contemplado parte dos bairros Santa Luzia, Vila Amorim e Bela Vista. Zito Barbosa garantiu que com o lançamento do programa Pavimenta Barreiras as obras de recapeamento que está realizando e a requalificação das vias já asfaltadas seguirá em frente, priorizando as ruas centrais com maior fluxo de trânsito e os corredores do transporte coletivo.O prefeito informou ainda que trabalha neste momento para viabilizar recursos para construir o canal da Santa Luzia, e obras de infraestrutura para a Feira da Vila Rica.“Nosso compromisso com a comunidade será cumprido. Estamos nestes primeiros meses, enfrentando uma situação de crise financeira, mas garanto que vamos requalificar a feira da Vila Rica, construir o outro canal de macrodrenagem na Santa Luzia, bem como realizar obras de macrodrenagem e asfalto nos bairros. Vamos retomar as obras das creches, unidades de saúde e quadras poliesportivas, e muitas outras ações”, garantiu Zito.O chefe do Executivo falou ainda do termo de cooperação administrativa formalizado na última segunda-feira (27), entre o município e o Tribunal de Justiça da Bahia, que autoriza a cessão de uso gratuita com duração de 60 meses do imóvel do antigo fórum no loteamento Aratu. As instalações serão utilizadas pela Prefeitura de Barreiras, sendo que a estrutura predial deverá passar por readaptações para receber o gabinete do executivo e outros órgãos municipais.Ao final, o prefeito Zito Barbosa e equipe de governo convidaram a imprensa e a comunidade, para o lançamento do projeto Páscoa no Parque, que acontece hoje às 18:30h no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha. O projeto tem como foco a expansão da tradicional comercialização de peixe que acontece na Semana Santa, criando quatros ambientes diferentes: a Vila da Páscoa, Vila dos Sabores, Vila do Peixe e Vila dos Parceiros.Dircom Prefeitura de Barreiras