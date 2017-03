Inscrições para o Conselho Gestor da APA da Bacia do Rio de Janeiro vão até dia 03 de abril

Com o objetivo de implementar a gestão e planejamento para a Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio de Janeiro, foram realizadas, no mês de março, as primeiras oficinas de mobilização para a formação do Conselho Gestor e do Plano de Manejo da Unidade de Conservação (UC) nas comunidades de Placas, do Redondo, e nos municípios de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras, que fazem parte do perímetro.Após esta etapa de reuniões, será definido os membros do Conselho que tratará das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas da localidade, constituído por representantes da sociedade civil, do poder público e do Inema, além de empreendedores locais.“Os interessados em se inscrever devem se atentar as regras estabelecidas no edital, incluindo os documentos e prazo das inscrições, que ocorrem até o dia 03 de abril de 2017”, explicou Marcelo Cortez, da Greentec, empresa responsável pela execução do projeto. As inscrições podem ser feitas diretamente no Inema.A APA da Bacia do Rio de Janeiro ocupa uma área de aproximadamente 350 mil hectares e engloba toda a bacia hidrográfica do Rio de Janeiro. É uma área de importância ambiental, social e cultural para a região. A diretora de Meio Ambiente da Aiba, Alessandra Chaves, ressalta que o apoio da Associação demonstra a preocupação do produtor rural em garantir a sustentabilidade da região.“O agricultor do oeste da Bahia tem demonstrado a importância das questões ambientais para a sustentabilidade do seu negócio, nisto envolvem as boas práticas de uso e manejo do solo e da água, gestão de resíduos e o cumprimento da legislação ambiental vigente”, afirma Alessandra.O projeto está sob a supervisão do governo do Estado, por meio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), e conta com o apoio do Instituto Aiba, através do Centro Ambiental da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), e é executado pela empresa Greentec. O Plano de Manejo e o Conselho Gestor; são financiados pela Fundação Solidaridad e Idh - The Sustainable Trade Initiative.Ascom Aiba