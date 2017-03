Escolas devem enviar dados para o Censo Escolar 2017 a partir de 31 de maio

A lista de candidatos e o voto de cabresto A instituição do voto em lista, que a Câmara dos Deputados pretende aprovar até maio, para vigorar já em 2018, precisa também ser aprovada e sancionada até o próximo dia 2 de outubro. Em vez de aperfeiçoar, a inovação pode piorar o sistema eleitoral brasileiro. Ela retira do eleitor o direito de... A instituição do voto em lista, que a Câmara dos Deputados pretende aprovar até maio, para vigorar já em 2018, precisa também ser aprovada e sancionada até o próximo dia 2 de outubro. Em vez de aperfeiçoar, a inovação pode piorar o sistema eleitoral brasileiro. Ela retira do eleitor o direito de... “Carne Fraca”: quando a falta de ética agride a integridade humana O ser humano é uma criatura dotada de dignidade. Uma vez que ele se torna consciente dela, faz de tudo para que esta se mantenha intacta. É por isso que na última sexta-feira (17/03) houve uma comoção tão grande de desconforto e revolta envolvendo a megaoperação da Polícia Federal, nomeada como Carne Fraca. O trabalho da polícia revelou e desmontou um esquema envolvendo propina e funcionários do Ministério da Agricultura, que... Como reformar uma relação? A ideia de reforma está associada ao investimento para melhorar algo existente desgastado pelo uso ou decorrente de um fato novo. O nascimento de um filho pode exigir a reforma da casa; a pintura do carro será necessária para eliminar a ferrugem na lataria; o sucesso pelo... A ideia de reforma está associada ao investimento para melhorar algo existente desgastado pelo uso ou decorrente de um fato novo. O nascimento de um filho pode exigir a reforma da casa; a pintura do carro será necessária para eliminar a ferrugem na lataria; o sucesso pelo... A prática da pejotização e as decisões da justiça do trabalho Os tribunais trabalhistas há algum tempo se deparam com uma situação que tem se tornado cada vez mais comum, a denominada "pejotização". A contratação por diversos segmentos empresariais de prestação de serviços por meio de Contratos com Pessoas Jurídicas, situação em que formalmente não estão presentes os elementos configuradores do vínculo de emprego, na qual o próprio sócio da empresa é quem se dedica à... A verdade sobre a precarização do trabalho no Brasil De fato houve um retrocesso aos anos em que empresários não tinham obrigações com os trabalhadores, além do pagamento de péssimos proventos, com a aprovação da lei que autoriza o trabalho terceirizado no Brasil. A proposta foi aprovada com votos de 231 deputados federais, que... De fato houve um retrocesso aos anos em que empresários não tinham obrigações com os trabalhadores, além do pagamento de péssimos proventos, com a aprovação da lei que autoriza o trabalho terceirizado no Brasil. A proposta foi aprovada com votos de 231 deputados federais, que... Mais Artigos