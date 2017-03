Prefeitura de São Desidério comemora o Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de Março, e para promover a reflexão acerca deste recurso tão importante, a prefeitura de São Desidério por meio da Secretaria de Meio Ambiente desenvolveu algumas ações relacionadas à temática. As comemorações tiveram início pela manhã em frente à Secretaria Municipal de Infraestrutura com o Lançamento do Projeto de Recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) do Rio São Desidério, que tem como objetivo fazer a limpeza das degradas pelo acúmulo de lixo às margens do rio.“Iniciaremos com a recuperação desta área degradada (antiga ilha) nas margens do Rio São Desidério, onde o ecossistema está inteiramente danificado com a presença de processos erosivos, ausência e/ou diminuição da cobertura vegetal e dificuldade no reestabelecimento de um equilíbrio ecológico. Posteriormente este trabalho será estendido a montante do rio, até o lago da Barragem”, frisou o secretário de Meio Ambiente, João Antônio Linhares.A segunda parte da programação aconteceu no início da noite com a realização de uma mesa redonda com os diversos segmentos que utilizam este recurso. O evento aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença do prefeito Zé Carlos, do Secretário de Meio Ambiente, João Antônio Linhares, secretários de governo, representantes de sindicatos, vereadores, estudantes e comunidade em geral.As palestras ficaram por conta dos representantes da EMBASA, Bahia PCH, Comitê de Bahia do Rio Grande, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (SECULT) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas quais foram apresentadas algumas questões, como a valorização da água e a importância do uso sustentável desse recurso, além da urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando sua poluição e contaminação.“A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade. Por isso, preservar os cursos de água e usá-la de forma sustentável e equilibrada deve ser a grande preocupação de uma sociedade responsável. A proteção dos mananciais, a recuperação de rios poluídos, o exercício da educação ambiental, o uso consciente da água é necessário, tanto para a qualidade de vida hoje como para a sobrevivência das futuras gerações”, falou o prefeito Zé Carlos.Segundo o biólogo e assessor técnico da Secretaria de Meio Ambiente, Vinicius Rocha, os cuidados devem se iniciar com a preservação das nascentes, pois, são as origens dos rios que abastecem a população. "É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente, trabalha com projetos que protegem a nossas nascentes e as matas ciliares ás margens dos rios e, serão adotadas algumas medidas de proteção do solo e da vegetação, que vão desde o cercamento das nascentes, eliminação de práticas de queimadas até o enriquecimento das matas ciliares, buscando restaurar as funções ecológicas das Áreas de Preservação Permanente. As comemorações continuam neste final de semana com os trabalhos de recuperação da Nascente localizada no Povoado de Joaquinzinho.”, explicou.A programação foi marcada ainda pela apresentação musical do cantor Rodrigo Rocha, com músicas alusivas à temática e, o encerramento do evento ficou por conta da Companhia de Teatro “Os Trakinus” que fizeram a estreia da peça 'Um Rio, uma Cidade e muitas Histórias', que com muita criatividade relembrou os primeiros anos da cidade e do rio São Desidério, assim como destacou as manifestações culturais do município.Texto: Diego SouzaFoto: Rodney Martins