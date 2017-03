Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara

Reflexões e uso da tecnologia ou metodologia O repensar da atuação do professor em sala de aula, a participação eficaz do aluno e a aprendizagem significativa da turma atualmente perpassa pela presença da tecnologia e/ou novas práticas. E como a escola está posicionada ou qual nosso papel como educadores no... O repensar da atuação do professor em sala de aula, a participação eficaz do aluno e a aprendizagem significativa da turma atualmente perpassa pela presença da tecnologia e/ou novas práticas. E como a escola está posicionada ou qual nosso papel como educadores no... Protetores e a resistência da ferrugem na soja Identificada pela primeira vez no Brasil em 2001, a ferrugem da soja hoje é considerada a principal doença da cultura. Segundo a Embrapa, ela possui um custo médio de US$ 2 bilhões por safra. Por mais que haja a aplicação de fungicidas, estes perderam sua eficiência com o decorrer do tempo e a adaptação do fungo. Em 2013/14 a eficiência dos componentes (DMI e Qol) estavam abaixo de 20% e a mistura dos... A carne e a credibilidade brasileira As informações da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, são gravíssimas e podem desencadear um grande impacto na economia nacional, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo e vê o setor colocado sob suspeição de irregularidades das mais primárias e... As informações da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, são gravíssimas e podem desencadear um grande impacto na economia nacional, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo e vê o setor colocado sob suspeição de irregularidades das mais primárias e... Estudar com qualquer idade Estudar com qualquer idade já foi um título de um texto meu, que dispensa maiores explicações. Pois, apesar de as dificuldades encontradas variarem de pessoa, quem quer foge da desculpa e “arranja” um jeito de frequentar a escola. São pessoas que estudam após se aposentarem por não ter tido condições financeiras ou tempo, quando jovens; são pessoas que redobraram o esforço físico e passaram a frequentar o banco escolar; são.... Propostas que tiram direitos Os principais dirigentes metalúrgicos do País, das entidades filiadas à CNTM e à Força Sindical, consideram que, diante dos ataques que o movimento sindical e a classe trabalhadora vêm sofrendo, somente uma forte luta unificada dos Sindicatos poderá impedir os retrocessos e a retirada de... Os principais dirigentes metalúrgicos do País, das entidades filiadas à CNTM e à Força Sindical, consideram que, diante dos ataques que o movimento sindical e a classe trabalhadora vêm sofrendo, somente uma forte luta unificada dos Sindicatos poderá impedir os retrocessos e a retirada de... Mais Artigos