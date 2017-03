SPRLEM e SENAR-BA fazem abertura do Pró-Senar Mandioca em Angical

Com o objetivo de melhorar a produtividade e rentabilidade do negócio rural, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) e o Senar, administração regional da Bahia, fizeram a abertura nesta última quinta-feira, 16, do Programa Pró-Senar Mandioca na comunidade de Oriçanga, em Angical, interior do oeste baiano. Neste município, pequenos produtores e trabalhadores devem ser beneficiados por meio da formação profissional, difusão de tecnologias e assistência técnica durante dois anos.Para participar do Pró-Senar Mandioca, antes os produtores tiveram que participar do Programa Negócio Certo Rural (NCR), do Senar, que aconteceu durante cinco encontros, com carga horária total de 46 horas, das quais seis horas foram destinadas para consultoria na sala de aula (duas horas) e na propriedade rural, de forma individual (quatro horas). Dos 30 participantes do NCR, 20 produtores foram selecionados para ingressar no Pró-Senar Mandioca.Um dos selecionados, o pequeno produtor Aprigio Pereira Xavier, de 64 anos, demonstrou entusiasmo com a realização do programa. “Eu nasci e me criei na lavoura. Sempre trabalhei no campo e sei que muitas das coisas que aprendi, não são corretas, por isso sei que preciso aprender muito. Estamos iniciando esse processo, mas acredito que nos trará muitos benefícios, como melhor organização e maior renda. Mas de todas as vantagens, acho que a principal será o conhecimento”, disse.Sildete Oliveira da Câmara, de 41 anos, também comentou com grande expectativa.“Quando ainda estava no Programa Negócio Certo Rural, eu já tinha interesse em participar do Pró-Senar Mandioca. Fiquei muito feliz em ser selecionada e acho que o programa será muito positivo pra mim na minha propriedade. Os pequenos produtores do município estão encontrando algumas dificuldades, pois o clima não ajudou, quase não tivemos chuva. Além disso, sofremos com a questão da falta de manivas de qualidade e de crédito para viabilizar a nossa produção e promover melhorias, mas acredito que receberemos informações importantes para saber lidar melhor com tudo isso. Quero melhorar e aumentar a minha produção, introduzindo a irrigação”, adiantou.Ao fazer a abertura do programa, que terá início no mês de abril, o coordenador de programas do Senar para as regiões Oeste e Sudoeste, Gabriel Menezes, destacou o esforço empreendido para realização do programa e a importância do comprometimento dos participantes com a formação profissional. “Este programa envolve em sua estrutura operacional, além dos produtores, trabalhadores e famílias rurais, os instrutores, os coordenadores técnicos, a gerência de programas, a superintendência adjunta e o Sindicato. Além de ter a mandioca como a principal atividade econômica, o participante deve ser comprometido com os objetivos, participar ativamente da construção do plano de trabalho, estar presente na visita mensal do técnico de campo pré-agendada e, em no mínimo, 80% das capacitações do programa. Além disso, cumprir todas as recomendações técnicas”, frisou.Reforçando o apelo do coordenador do Senar, a assessora de imprensa do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, Heloíse Steffens, utilizou como exemplo o caso dos pequenos produtores da comunidade de Missão do Aricobé, do município de Angical, que alcançaram a profissionalização e a viabilidade do negócio rural por meio do programa Pró-Senar. “Vocês são privilegiados por terem sido selecionados a participar deste programa que, aos produtores de leite, trouxe muitos benefícios. Eles não apenas melhoraram o seu processo de produção, como também aumentaram a rentabilidade e aprenderam a fazer a gestão do seu negócio. Isso porque este é um programa que promove a mudança comportamental, a profissionalização e a organização dos produtores e da produção, bem como o aumento da renda e de produtividade, gestão eficiente e incremento tecnológico. Esta é uma oportunidade única que muitas pessoas gostariam de ter, mas não tiveram. Então aproveitem essa oportunidade”, encerrou.Ascom SPRLEM/BA