Saeb divulga resultado de provas da Agerba

Será publicado nesta quarta-feira (15), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado provisório das provas objetivas do concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). O certame, realizado no dia 12 de fevereiro, contou com aproximadamente 17 mil inscritos para os cargos de Especialista em Regulação e para Técnico em Regulação. Ao todo, foram ofertadas 60 vagas, sendo 30% para candidatos que se declaram negros e 5% para pessoas com deficiência.A lista dos candidatos habilitados nesta etapa, por ordem de classificação, estará disponível também no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (), e no Portal do Servidor (). De acordo com o documento, os candidatos poderão fazer vistas à folha de respostas e realizar a interposição de recursos, dentro de um prazo de dois dias, procedimento feito no site do IBFC.A próxima divulgação será do resultado da prova discursiva, também comum aos cargos de Especialista e Técnico em Regulação. Com isso, será realizada etapa exclusiva aos candidatos ao cargo de especialista, com a apresentação de títulos.O concurso é promovido pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb) e atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado entre Agerba e Ministério Público Estadual. Para sanar dúvidas, basta consultar o edital, publicado no DOE do dia 17 de novembro de 2016, ou acompanhar as novidades no Portal do Servidor e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.Ascom Saeb/Governo da Bahia