FASB gradua 15ª turma de Ciências Contábeis

A lista de Janot e a esperança do povo O tema dominante da política nacional, esta semana, não é desenvolvimento, reformas ou as futuras eleições. Brasília está apreensiva com a lista de 80 denúncias que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar ao Supremo Tribunal Federal como decorrência das... A PEC do Extermínio A PEC- Proposta de Emenda Constitucional 287 -, é a PEC do extermínio do Trabalhador e do Servidor Público. É sabido, e é fato, que há décadas ladrões, criminosos da pior espécie, travestidos de "governo", desviaram e se apropriaram dos recursos da Previdência, em benefício... Fuga de Capitais e Intelectos Cansadas das mazelas sofridas desde o malfadado Plano Collor, muitas famílias à época começaram a planejar-se para viver em países com perspectiva de futuro mais promissor. Iniciaram o processo buscando obter cidadania norte-americana ou europeia. Em seguida, encaminharam.... ARBORIZAÇÃO URBANA Somos um país de invejável diversidade de fauna e de flora. Isso é indiscutível! As árvores, leitor, são grandes aliadas do homem, e melhoram muito a qualidade de nosso ar ambiente; elas lançam oxigênio e consumem gás carbônico, via fotossíntese, além de baixar a temperatura e aumentar... Admirável povo manso Todos devem se lembrar de muitos escândalos de corrupção nas várias esferas de governo. Quem lê jornais e revistas semanais sabe como essa notícia é corriqueira. Existem os casos mais volumosos nos milhões de reais, mas todos trazem imenso prejuízo à nação. Cada governo que entra repete as promessas e mencionam as ações de combate. Não demora para o noticiário trazer de volta o sumiço de grandes fortunas. Com a chegada das...