Codevasf entrega 11 tratores que fortalecem produtores rurais do Médio São Francisco baiano

“A comunidade ficará muito grata e animará a trabalhar com a agricultura porque a mão de obra braçal é muito pesada. Eu sou acostumado com o trabalho braçal, mas a juventude de hoje não quer mais, não”. As palavras são de José de Souza, da Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais do Vieira, do município de Santa Maria da Vitória, uma das associações beneficiadas por ação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que fortalece 11 comunidades rurais do Médio São Francisco baiano.A sede da 2ª Superintendência Regional, em Bom Jesus da Lapa, no Médio São Francisco baiano, recebeu, na tarde da última quinta-feira (9/3), diversas autoridades e produtores rurais para cerimônia de entrega de 11 tratores agrícolas, com seus respectivos implementos, que servirão para estruturar produtores rurais e fortalecê-los na convivência com os efeitos da estiagem prolongada.“Com certeza, um equipamento agrícola como esse ajudará muito no desenvolvimento da agricultura em nossa comunidade. Porque, como chove pouco em nossa comunidade, a produção está ficando mais focada na pecuária. Não estamos tendo muito êxito na lavoura. E o trator vai ajudar muito para arar a terra, semear, limpar as moitas”, complementa José de Souza.Cerca de 2.280 famílias dos municípios de Irecê, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Santa Maria da Vitória, São Desidério, São Félix do Coribe,Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho e Xique-Xique serão beneficiadas pela ação que representou um investimento de R$ 1.166.088,00. Os recursos que viabilizaram a ação são oriundos do Orçamento Geral da União, destinados à Codevasf por emendas parlamentares.Ao todo, nesta mesma ação foram adquiridos 29 tratores agrícolas e o investimento total chega a aproximadamente R$ 3 milhões, para beneficiar as famílias de agricultores por meio de suas associações ou prefeituras. Associações comunitárias e prefeituras de outros nove municípios também serão beneficiadas. Os outros municípios são: Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Central, Cotegipe, Lapão, Urandi e Wanderley.“Tenho uma enorme satisfação em ter essas presenças aqui hoje. Estamos representando essa empresa pública na execução da missão maior que é o desenvolvimento. Isso é suprapartidário. Quando se trata de desenvolvimento, de melhoria de vida para essa população sofrida do semiárido, a Codevasf está e estará presente. A empresa é de todos os brasileiros, independente de cor, partido ou raça. Agradecemos a confiança do deputado Caetano e buscamos ainda mais recursos para ações estruturantes”, diz o Superintendente Regional da Codevasf, Harley Nascimento.Na entrega desta quinta-feira (9/3), além do Superintendente, estiveram presentes outras autoridades como: o Coordenador Executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do Estado da Bahia, Jonas Paulo; o Deputado Federal Luiz Caetano; o prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro; e o Secretário de Desenvolvimento Rural, do Governo do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues.“É com muita alegria que venho aqui hoje para essa ação, que é muito importante porque fortalece a agricultura familiar. É importante que o recurso público chegue onde a população está mais necessitando. Quanto mais os deputados, vereadores, prefeitos, governadores, secretários e dirigentes públicos ficam perto da comunidade, mais a comunidade fica feliz. Agradeço à Codevasf e vamos buscar colocar ainda mais recursos aqui para ajudar o povo”, diz o deputado federal Luiz Caetano.Os tratores são equipados com carreta, grade e arado. “Nossa associação dá um apoio muito grande aos pequenos produtores rurais na colheita do feijão, do milho, também para arar a terra. E esse trator vai ajudar muito aos nossos associados e mesmo aos circunvizinhos que não são associados, que demandam apoio. Alguns produtores ainda aram suas terras com arados puxados por bois. O trator com a grade facilitará a vida desses produtores”, diz Jânio Nunes, presidente da Associação Beneficente da Zona Periférica e Comunidades Rurais de São Desidério.“Nós produzimos mandioca, feijão, milho. Vai melhorar muito porque beneficiará a todos nós e mais alguns próximos. Não será mais preciso pagar a outros para podermos usar o trator. Teremos despesa para poder usar? Claro. Mas muito menor do que se fôssemos pagar a outros”, diz Benício de Medeiros, presidente da Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores do Povoado de Malhada Grande e Rodeador, de Oliveira dos Brejinhos.A prefeitura municipal de Irecê também recebeu um trator. As outras associações beneficiadas foram: a Associação Comunitária de Mulheres Produtoras Rurais de Boqueirão, de Serra Dourada; a Associação Comunitária dos Moradores de Cedro, Olhos d´Água e Barro Alto, de Tabocas do Brejo Velho; a Associação dos Assentados na Área de Reforma Agrária do Projeto de Bom Sucesso, de São Félix do Coribe; a Associação Comunitária do Projeto de Assentamento Cajueiro I, de Xique-Xique; a Cooperativa Mista Regional de Irecê – Copirecê –; além da Associação dos Trabalhadores Rurais do Largo, e da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade de Várzea, do município de Paratinga.Por Leandro SilvaAscom Codevasf/Bom Jesus da Lapa