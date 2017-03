Saiba como recuperar o recibo do Imposto de Renda de 2016

- o arquivo da declaração transmitida: 99999999999-IRPF-A-2016-2015-ORIGI.DEC;

- o arquivo do recibo da declaração transmitida: 99999999999-IRPF-A-2016-2015-ORIGI.REC;

- o arquivo das páginas do recibo de entrega em PDF: 99999999999-IRPF-M-2016-2015.PDF.