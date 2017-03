Dia Internacional da Mulher terá greve feminina em diversos países

O Dia Internacional da Mulher será marcado por protestos e paralisações em pelo menos 30 países. As mulheres querem chamar a atenção para temas como racismo, aborto e violência contra elas. Na foto, Marcha das Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver ocorrida em Brasília, em 2015.

Foto: Marcello Casal Jr/Arquivo Agência Brasil