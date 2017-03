Prefeito Zé Carlos reúne com representantes do assentamento Oscar Niemeyer

Assentados reunidos com o prefeito Zé Carlos

As famílias assentadas plantam feijão e outras culturas

O prefeito Zé Carlos confirmou que a Prefeitura dará todo apoio ao assentamento

Na manhã dessa segunda-feira, 06, o prefeito Zé Carlos, acompanhado da secretária de Agricultura, Patrícia Rocha e do técnico agrícola, Erbe Pereira participou de uma reunião com os representantes do assentamento Oscar Niemeyer. O encontro contou com a presença da coordenadora regional do Movimento dos Trabalhadores Rurais (MST), Claúdia Soares, do assentado e coordenador estadual do MST, Gerson Luiz Ludwig e famílias assentadas.O assentamento está localizado a 40 km da sede, entre os povoados de Almas e Batalha e abriga 43 famílias com lotes de 33 hectares cada. “Em nome de todos os assentados, gostaria de agradecer a presença do prefeito Zé Carlos e dizer que essa reunião tem como objetivo discutir com o prefeito quais os projetos que ele tem voltado para os assentamentos e também solicitar dele algumas demandas”, disse o coordenador estadual, Gerson Luiz Ludwig.Segundo o prefeito Zé Carlos, a prefeitura dará todo apoio necessário. “Gostaria de agradecer a todos pela confiança e quero firmar com vocês uma parceria de compromisso. Nesse primeiro contato vamos viabilizar de imediato a instalação de uma caixa de água para o abastecimento humano das famílias assentadas. Será feito também a abertura de uma estrada que passará dentro do terreno do assentamento para facilitar o transporte escolar. A prefeitura trabalha com planejamento e quando é bem administrado, os recursos rendem, é nessa filosofia que iremos investir na saúde, educação, infraestrutura, lazer, e assistência social. Iremos fazer o que for possível para prestar todo apoio aos assentamentos”, garantiu.A secretária de Agricultura, Patricia Rocha, falou da importância da agricultura familiar. “Vejo que todos têm uma área muito ampla para plantio, então é uma oportunidade para produzir e procurar uma formar de obter renda através dos programas e incentivos, a exemplo do PNAE (Programa de Alimentação Escolar), Programa de Aquisição de Alimentos, e dentre outros. Na época do plantio estaremos prestando assistência técnica e passando orientações”, falou.“Quero agradecer a presença do prefeito Zé Carlos, pois, tenho certeza que agora as coisas vão melhorar. Voltou a esperança para a gente plantar e pensar também em construir as nossas próprias casas no assentamento para podermos viver com dignidade e darmos uma melhoria da qualidade de vida para nossos filhos”, assegurou o assentado, Genivaldo Ribeiro de 63 anos de idade.Texto: Diego SouzaFotos: Rodney Martins