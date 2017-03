Produção diária de petróleo e gás no pré-sal bate recorde em janeiro

Reforma da Previdência retarda, limita, arrocha e exclui A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que trata da Reforma da Previdência Social iniciou os trabalhos de análise e deliberação sobre a PEC 287, encaminhada pelo governo federal. Na semana passada, o Dieese, junto com as Centrais Sindicais, esteve naquela Comissão debatendo... A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que trata da Reforma da Previdência Social iniciou os trabalhos de análise e deliberação sobre a PEC 287, encaminhada pelo governo federal. Na semana passada, o Dieese, junto com as Centrais Sindicais, esteve naquela Comissão debatendo... Cuidado com o planeta é tema da Campanha da Fraternidade A Campanha da Fraternidade a cada ano procura refletir sobre um determinado tema que seja relevante ao seu tempo.Organizada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) que, à luz da fé, motiva os fiéis através de subsídios, dados, cartazes e outros meios sobre um ou mais... A Campanha da Fraternidade a cada ano procura refletir sobre um determinado tema que seja relevante ao seu tempo.Organizada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) que, à luz da fé, motiva os fiéis através de subsídios, dados, cartazes e outros meios sobre um ou mais... A verdadeira reforma da previdência Costuma-se dizer que o ano começa só depois do carnaval. Nesse raciocínio, 2017 está nascendo agora e apresenta a reforma da previdência como principal questão, já proposta ao Congresso Nacional. O governo, a titulo de buscar o equilíbrio, pretende um grande arrocho e,... Costuma-se dizer que o ano começa só depois do carnaval. Nesse raciocínio, 2017 está nascendo agora e apresenta a reforma da previdência como principal questão, já proposta ao Congresso Nacional. O governo, a titulo de buscar o equilíbrio, pretende um grande arrocho e,... INCONFORMIDADE É frequente presenciar coisas erradas à nossa volta... Atitudes ilícitas, comportamentos que agridem, ou ofendem, ou nos lesam... E eu, para o desconforto de alguns, não compactuo com omissão frente a tais situações. Antes, considero necessário alertar e denunciar estas barbáries que vimos acontecer, porque males se perpetuam sempre que os cidadãos de bem se calam, e não saem de sua zona de conforto. A sua zona de conforto pode... Previdência justa e sem privilégios A prioridade da maioria dos partidos no Congresso não tem nada a ver com os temas que vem ganhando mais visibilidade na mídia: as reformas previdenciária, trabalhista e tributária. As verdadeiras prioridades são: 1) fundo partidário, 2) anistia do caixa 2 e 3) reforma política. As duas primeiras... A prioridade da maioria dos partidos no Congresso não tem nada a ver com os temas que vem ganhando mais visibilidade na mídia: as reformas previdenciária, trabalhista e tributária. As verdadeiras prioridades são: 1) fundo partidário, 2) anistia do caixa 2 e 3) reforma política. As duas primeiras... Mais Artigos