Carnaval Cultural se torna sinônimo de alegria e diversão em família

O Carnaval é uma festa popular que combina elementos circenses, máscaras, irreverência e alegria. É considerada a maior festa de rua, reunindo milhões de foliões que se vestem de espírito carnavalesco durante cinco dias. Crianças, jovens, adultos, idosos saem de casa com vontade de dançar, divertir ou apenas serem expectadores desse momento de interação social.E foi exatamente estes elementos, que contagiaram o Circuito Zé de Hermes no Carnaval Cultural de Barreiras nesse sábado e domingo. O desfile dos blocos tradicionais acenderam o brilho da festa, que foi iniciada com o bloco Caisauê, trazendo para o circuito milhares de jovens foliões, que curtiram o som do “pen drive humano” João de Biriba.Ainda no sábado, um dos blocos mais antigos, o Bloco da Rola fez sua festa, reunindo os amigos e famílias tradicionais do Centro Histórico, que relembraram as marchinhas dos bailes de máscaras e brincadeiras. O prefeito Zito Barbosa acompanhou os foliões da Rola, que animaram as ruas do centro histórico e o túnel carnavalesco.“Estamos satisfeitos com os resultados. Todos estão brincando o Carnaval Cultural com alegria e segurança, isso sim é uma festa popular. É esse espirito de parceria que vamos manter sempre com a participação dos blocos, trazendo a iniciativa privada junto do poder público, para proporcionar diversão a todos. Agradeço o convite dos amigos do bloco da Rola, é uma alegria prestigiar nossos blocos tradicionais, porque são eles que fazem a festa dos foliões”, disse o prefeito Zito Barbosa.A tarde de domingo foi a vez dos Netos de Momo comandarem a festa. Fantasiados com muita criatividade, o bloco é uma tradição na cidade, mobilizando famílias inteiras e pessoas de todas as idades. O diferencial é que o bloco é livre, sem cordas e cada folião escolhe sua fantasia, expressando gostos, cultura, pinturas e adereços diferentes.Esse ano, a estimativa é que aproximadamente 8 mil pessoas seguiram o percurso do Netos de Momo. No desfile pelo circuito Zé de Hermes, o bloco contou com o apoio dos agentes de trânsito da Cootrans, Policia Militar e Corpo de Bombeiros que estavam promovendo segurança aos foliões.Nas ruas, as famílias aguardavam nas portas, o desfile dos fantasiados. Eles chegavam transmitindo alegria e criatividade com muita liberdade, a caracterização provocou emoção e fascínio nos expectadores. O trajeto durou quase quatro horas, e todos dançaram ao som de marchinhas de antigos carnavais.Ainda passarão pelo circuito os blocos As Sapatonas, Filhos de Nina e Crias de Irá. As bandas Anéis de Saturno e Frevo Baiano estão agitando a pipoca no palco todas as noites, até terça-feira, 28.Ascom Prefeitura de Barreiras