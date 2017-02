Saúde do educador e educação especial foram temas trabalhados durante a Semana Pedagógica em Cristópolis

”, disse o prefeito de Cristópolis, Gilson Nascimento, na abertura da Semana Pedagógica 2017, que aconteceu nos dias 21 e 22, no Clube Estrela de Ouro, com o tema ‘Professor, peça fundamental!”. O evento foi realizado pela Prefeitura de Cristópolis, por meio da Secretária de Educação e contou com cerca de 270 profissionais da educação, que durante dois dias puderam ouvir e debater a cerca de assuntos voltados para a Saúde do educador e Educação Especial.Logo na abertura, com um trecho da ‘Declaração Mundial sobre Educação para todos’, o secretário de Educação, Flávio Vasco, saudou e convidou a todos os participantes para um pacto pela educação. “’Se quisermos ter educação de qualidade para todos, teremos de ter todos pela qualidade da educação’. Nós, Secretaria Municipal de Educação, temos como foco o princípio ético de servir a esta causa. Para isso, precisamos estabelecer um pacto e atuar de maneira construtiva, criativa, solidária, comprometida, responsável e profissional, e assim, alcançaremos o nosso objetivo”, destacou Flávio.A abertura oficial do evento contou com a presença dos professores, da equipe da Secretaria de Educação, do prefeito, Gilson Nascimento; da prefeita de Cotegipe, Márcia Sá Teles; dos vereadores: Ednaldo Araújo, Sisley Miranda, Nildo do Sítio, Oscarino Vieira, José Lopes, Moisés Custódio, Marcos Eduardo e Adelar Brachmann; da secretária de Educação de Cotegipe, Veracy Silva; da secretária de Saúde de Cristópolis, Juceni Nascimento; do presidente da APLB-Sindicato, Washington Novaes; do chefe de gabinete, Adail Câmara e da representante do Conselho Tutelar, Meire Ataíde.Além de proporcionar momentos de encontro entre os profissionais, troca de experiências e busca de conhecimento, através das palestras, oficinas, amostras e vendas de livros e momento de cultura e lazer, a Semana Pedagógica 2017 – a primeira do governo ‘Novo Caminho, Nova História’-, contou com a parceria da Secretaria de Saúde, que participou do evento em uma área destinada à saúde do professor. “Foi a primeira Semana Pedagógica que eu participei com essa assistência à saúde. Nós, professores, passamos muito tempo em sala de aula e muitas vezes deixamos a saúde de lado. Encontrar esse serviço aqui nos trouxe bastante satisfação”, disse a professora Claudina Teixeira, que aproveitou para se vacinar contra a febre amarela e atualizar a sua caderneta de vacinação. Já a professora Noeme Brandão, ressaltou que a diabetes sempre foi uma preocupação, por ter na família pessoas com esse problema e que nessa Jornada teve a oportunidade de fazer o seu exame de glicemia. “O resultado do exame me trouxe mais tranquilidade”, disse a professora. A área da Saúde ofereceu serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia e aplicação de vacina contra a febre amarela.– Após a abertura, a programação teve inicio com uma Palestra Motivacional, ministrada pelo professor do Programa Aprovado, da Rede Bahia de Televisão, Willamy Shelig, com o tema: ‘A chave do mundo: Educadores’, quando foi abordada a importância do educador na formação da sociedade e destacada a necessidade dos profissionais em desempenharem as suas atribuições dando o melhor de si.‘Saúde Vocal’ foi a segunda palestra do dia, ministrada pela especialista em fonoaudiologia e audiologia, a fonoaudióloga, Rafaela Dourado, que pontuou os cuidados que os professores precisam ter com a voz, apresentando algumas técnicas e exercícios para prevenir alguns problemas que possam ter ao longo dos anos de trabalho.Após o almoço, servido no mesmo local, a fisioterapeuta Priscila Araújo, falou sobre a Lesão do Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), ressaltando causas, sintomas, diagnóstico e tratamento dessas doenças provenientes do trabalho. A última palestra do primeiro dia ficou por conta do palestrante, Marivan José, Coach em Gestão e RH, que fechou a programação falando sobre ‘Relações Interpessoais’.– Educação Especial foi o foco das palestras do segundo dia (22), que contou com a participação das entidades Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial Independente (MIQUEI) e Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras e Região (AMA). Na parte da manhã foram ministradas as palestras ‘Mundo Líquido’, pela diretora da MIQUEI, Aida Okawati e ‘Deficiência Intelectual’, pelas palestrantes da AMA, Ivanete Passos e Karla Thomé.Na parte da tarde, os participantes se dividiram em quatro grupos para as oficinas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o professor Isaac Alves (MIQUEI); Libras, com a professora Francynne Monte (MIQUEI); Vivencia em Sala Especial, com as professoras Ivanete Passos e Carla Thomé (AMA); e Autismo, com a professora, Alana Nami (AMA), que aconteceram no Colégio Municipal Eliezer José Gonçalves.“A programação dessa Semana Pedagógica foi espetacular. As palestras foram muito boas e bem produtivas. Destaco a abordagem sobre Educação Especial, em que podemos tirar muitas dúvidas e ouvir muitos especialistas sobre o assunto. Acredito que depois do que ouvimos, teremos um olhar diferenciado para essas crianças com Necessidades Educacionais Especializada (NEE)”, disse a professora Claudeildes Oliveira.A Jornada segue agora sua programação com o acolhimento dos professores, que será realizada pelos diretores e coordenadores pedagógicos nas escolas municipais especificas, onde estarão analisando os índices da educação da sua unidade escolar, realizando planejamento anual e de unidade e se preparando para receber os alunos no início do ano letivo, previsto para o dia 02 de março, “com muita arte, cultura e entretenimento”, anunciou o secretário.Ascom Prefeitura de Cristópolis