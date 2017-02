Café Literário e Clube da Leitura iniciam programação de aniversário

Um momento cultural e literário realizado na Biblioteca Municipal Dom Ricardo Weberberger, na noite de segunda, 20, marcou a abertura da programação do aniversário de 55 anos de Emancipação Política de São Desidério, comemorado no dia 22 de Fevereiro. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECULT), o evento contou com a apresentação do projeto Café Literário que tratou a temática “Riquezas da minha terra – 55 anos de São Desidério” e a 17ª edição do Clube da Leitura com a análise literária da obra “” do autor Ariano Suassuna. Entre os participantes, o presidente da Câmara Legislativa Marusan Ferreira Lima, os vereadores Paulo Luciano, Cleusnélio Santana, Jorge Cavalcante, sócios-leitores do clube, funcionárias da Biblioteca e da SECULT.Com uma apresentação musical, o grupo de Dança Afro Pérola Negra, oriundo do grupo de Capoeira Sangue Bom, abriu as discussões sobre a cultura local. “”, afirmou a líder do Perola Negra, Zildiane Carvalho. “”, afirmou o presidente do Legislativo Marusan Lima.- No segundo momento do Projeto Clube da Leitura, foi feita análise literária da obra “”, de Ariano Suassuna. Contexto social, releitura sobre o autor e linguagem foram eixos norteadores das discussões. “”, disse a voluntária dos projetos da Biblioteca, Ana Lúcia Souza. Em São Desidério no início dos anos 2000 a obra foi dramatizada pelo grupo de teatro Arte Viva. “”, relembrou o participante do Arte Viva, Jason Lopes.Ao final do encontro foi realizado o tradicional sorteio de livros. “” afirmou a assessora técnica da SECULT, Ana Cristina Santos.A programação do aniversário da cidade tem continuidade nesta terça, 21, a partir das 18h, com início do carnaval de rua com a Banda Sopra Sax na Praça Juarez de Souza, e cortejo pelas ruas da cidade até a Praça Abelardo Alencar, onde haverá exposição fotográfica, apresentação do Grupo de Dança Afro Pérolas Negras, de Capoeira Sangue Bom e encerramento com shows de cantores locais. Na quarta, 22, data oficial do aniversário, a programação começa às 5h com a alvorada festiva nas ruas da cidade, momento cívico às 7h30 na Praça Emerson Barbosa, e em seguida a largada do 1º Eco Bike Masculino na Praça Abelardo Alencar. À tarde, a programação começa a partir das 17h com a chegada dos participantes do Eco Bike, sorteio de brindes e apresentação musical de artistas locais.Texto e fotos: Biblioteca Municipal