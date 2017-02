Aiba e Abapa empossam nova diretoria

Júlio César Busato e Celestino Zanella

Duas das principais entidades representativas do agronegócio baiano empossaram seus novos dirigentes na última sexta-feira (17). Em uma cerimônia conjunta, no Bartira Fest, em Barreiras, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e a Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa) celebraram a chegada dos novos gestores.Em um ato solene, os produtores rurais Celestino Zanella, ex-presidente da Abapa, e Júlio César Busato, ex-presidente da Aiba, entregaram um ao outro a missão de conduzir a “nova casa” e renovaram seus compromissos com o agronegócio e com a região.“Eu desejo ao Júlio muita sorte no comando da Abapa, associação em que eu estive à frente no último biênio. E como produtor de algodão e associado da mesma, estarei à disposição para ajudar no que for preciso, tudo em prol da cotonicultura baiana. Sei que o ele (o Júlio) vai trabalhar para fortalecer essa cadeia produtiva”, ressaltou Zanella, ao entregar ao seu sucessor o pin que usou nos últimos dois anos.Já Busato salientou que o seu maior desafio é recuperar o crescimento da área plantada de algodão no Estado, que registrou um recuo nos últimos anos em decorrência de problemas climáticas. Sobre a sua saída da Aiba, após dois mandatos, ele foi enfático “o meu tempo acabou, mas a Associação ficará em boas mãos. Sei que o Zanella, com a experiência que tem, fará uma excelente gestão”.O evento contou com a presença maciça de produtores rurais associados às duas instituições, de representantes de empresas e tradings ligadas ao setor e de autoridades, como o governador Rui Costa e o vice-governador João Leão, além de deputados, secretários de Estado, ex-ministros e representantes de órgãos públicos e de outras entidades do agronegócio no âmbito regional, estadual e nacional.O governador Rui Costa ressaltou a importância das duas entidades para a economia do Estado e do País. “São entidades fortes e com muito respaldo. Desejo a cada um dos novos diretores muito trabalho pela frente e que a parceria com o Estado possa ser fortalecida nesta gestão, a exemplo do Prodeagro que tem nos permitido atuar na restauração de rodovias e na construção da Base Avançada do Graer”, disse Rui.No comando da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) desde o primeiro dia útil do ano, o presidente Celestino Zanella ressaltou que a votação que elegeu toda diretoria ocorreu em outubro de 2016 e os trabalhos iniciaram em 2 de janeiro de 2017 e vão até 31 de dezembro de 2018.Informações adicionais:Catarinense de Porto União, Celestino Zanella tem 57 anos, é casado, pai de três filhos e tem dois netos. Ele é graduado em Administração de Empresas e é pós-graduado em Estratégia Gerencial, pela FGV. No Paraná, foi tesoureiro e conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Toledo; vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel; e presidente da Associação Comercial e Industrial de Microempresas de Cascavel. Em 2003, chegou à Bahia, juntamente com a família, e, apesar dos desafios enfrentados, aqui se estabeleceu como irrigante. Foi diretor e vice-presidente da Aiba e presidiu a Abapa no biênio 2015/2016.Conheça a chapa eleita para Aiba:Presidente:1º vice-presidente:2º vice-presidente:Diretor administrativo:Vice-diretor administrativo:Diretor financeiro:Vice-diretor financeiro:Titulares:Suplentes:Gaúcho de Casca, Júlio Cézar Busato tem 56 anos, dos quais 30 foram vividos na Bahia, por isso se autodenomina um “baiúcho”, e já chegou a receber o título de Cidadão Baiano, conferido pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba). É casado, pai de dois filhos e avô de dois netos. Engenheiro Agrônomo de formação e agricultor por vocação. Foi presidente da Associação Barreirense de Aeromodelismo e Síndico do Condomínio da ABA, entre os anos de 2009 e 2013; representante da Aiba no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco em 2011 e 2012; vice-presidente do Instituto Pensar Agro; e presidente da Aiba nos biênios 2013/2014 e 2015/2016. É conselheiro da Fundação Bahia desde 2010 e vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abapa), desde 2015.Presidente –1º Vice-presidente:2º Vice-presidente:1ª Secretária:2º Secretário:1ª Tesoureira:2º Tesoureiro:1º Titular:2º Titular:3º Titular:1º Suplente:2º Suplente:3º Suplente:Ascom Aiba