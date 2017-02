Gastos de brasileiros no exterior crescem 87,9% em janeiro

Atualmente, muitos dos estudiosos que se debruçam sobre o processo penal brasileiro têm reservado em seus trabalhos um grande espaço para analisar o papel do juiz no regime democrático e, com propriedade, evidenciam que a atividade jurisdicional no processo penal brasileiro, em muitos casos, vem sendo exercida em completo descompasso com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito.[1]. Ao nosso...

No capítulo dedicado ao tema Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, nossa Magna Carta estabeleceu instrumentos de proteção da ordem e da defesa do nosso país, a exemplo das medidas excepcionais nela constantes para manter ou restabelecer a normalidade democrática nos... No capítulo dedicado ao tema Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, nossa Magna Carta estabeleceu instrumentos de proteção da ordem e da defesa do nosso país, a exemplo das medidas excepcionais nela constantes para manter ou restabelecer a normalidade democrática nos...

Depois dos discursos ofensivos aos policiais, as autoridades capixabas partem para a aplicação dos rigores da lei. O Diário Oficial circulou com o indiciamento dos supostos participantes da greve e agora se anuncia a investigação sobre a possibilidade de haverem militares envolvidos nos... Depois dos discursos ofensivos aos policiais, as autoridades capixabas partem para a aplicação dos rigores da lei. O Diário Oficial circulou com o indiciamento dos supostos participantes da greve e agora se anuncia a investigação sobre a possibilidade de haverem militares envolvidos nos...

Por mais que se encontre perto do belo absoluto, segundo a maioria ou a unanimidade dos críticos, é ditatorial impor aos nossos olhos o mais esplendoroso grafite do mundo. Ele deve estar acessível à população, em estabelecimentos de entrada franca e divulgados enquanto incentivo à sua visitação. Todavia, não ocupar o universo da paisagem urbana. A Monalisa está no Louvre e ninguém estaria obrigado a ver réplicas do...