"Hoje, insultar é como dizer bom dia", afirma Francisco

Papa Francisco

“Nós estamos acostumados a insultar, é como dizer bom dia, mas isso está na mesma linha do assassinato”, adverte o papa. “Quem insulta o irmão é como se começasse a matá-lo no seu coração.” No Ângelus, Francisco explica o mandamento “Não matarás”. E comenta: “Jesus afirma que ele é violado não só pelo homicídio efetivo, mas também por aqueles comportamentos que ofendem a dignidade da pessoa humana, incluindo as palavras injuriosas”.A reportagem é de Giacomo Galeazzi, publicada no sítio Vatican Insider, 12-02-2017. A tradução é de Moisés Sbardelotto.É claro, “essas palavras não têm a mesma gravidade e culpabilidade do assassinato, mas se colocam na mesma linha, porque elas são as suas premissas e revelam a mesma malevolência”. De fato, “Jesus nos convida a não estabelecer uma graduatória das ofensas, mas a considerá-las todas prejudiciais, por serem movidas pela intenção de fazer mal ao próximo”. E, “por favor, não insultemos nunca”, recomendou Francisco.Reflexões de improviso, pronunciadas com o tom do pastor à escuta e em diálogo com o seu rebanho. “A desconfiança e a suspeita recíproca ameaçam sempre a serenidade”, e por isso não se deve “instrumentalizar a autoridade de Deus para dar garantia aos nossos assuntos humanos”. O papa exortou os fiéis a “serem cristãos não de fachada, mas de substância” e exortou “um clima de limpidez e confiança recíproca nas nossas famílias e nas nossas comunidades”.A liturgia desse domingo, ressaltou o papa, “nos apresenta outra página do Sermão da Montanha, que encontramos no Evangelho de Mateus”. Nesse trecho, “Jesus quer ajudar os seus ouvintes a fazerem uma releitura da lei mosaica”. Assim, “o que foi dito na antiga Aliança não era tudo: Jesus veio para dar cumprimento e para promulgar definitivamente a lei de Deus. Ele manifesta as suas finalidades originais e cumpre os seus aspectos autênticos, e faz tudo isso mediante a sua pregação e, mais ainda, com a oferta de si mesmo na cruz. Assim, Jesus ensina a como fazer plenamente a vontade de Deus, com uma ‘justiça superior’ do que a dos escribas e dos fariseus. Uma justiça animada pelo amor, pela caridade, pela misericórdia e, portanto, capaz de realizar a substância dos mandamentos, evitando o risco do formalismo”.Em particular, “no Evangelho de hoje, Jesus examina três aspectos: o assassinato, o adultério e o juramento”. Sobre o mandamento “Não matarás”, destacou o pontífice, “Jesus afirma que ele é violado não só pelo homicídio efetivo, mas também por aqueles comportamentos que ofendem a dignidade da pessoa humana, incluindo as palavras injuriosas”. É claro, “estas não têm a mesma gravidade e culpabilidade do assassinato, mas se colocam na mesma linha, porque são as suas premissas e revelam a mesma malevolência. Jesus nos convida a não estabelecer uma graduatória das ofensas, mas a considerá-las todas prejudiciais, por serem movidas pela intenção de fazer mal ao próximo”.E continua Jorge Mario Bergoglio: “Outro cumprimento é trazido para a lei matrimonial: o adultério era considerado uma violação do direito de propriedade do homem sobre a mulher. Jesus, ao invés, vai à raiz do mal”.De acordo com Francisco, “assim como se chega ao assassinato através das injúrias e das ofensas, assim também se chega ao adultério através das intenções de posse em relação a uma mulher diferente da própria esposa: o adultério, assim como o furto, corrupção e todos os outros pecados, é primeiramente concebido no nosso íntimo e, uma vez feita a escolha errada no coração, implementa-se no comportamento concreto”.Jesus, depois, “diz aos seus discípulos para não jurar”, porque, ressalta o papa, “o juramento é sinal da insegurança e da duplicidade com que se desenvolvem as relações humanas”. Em vez disso, “somos chamados a instaurar entre nós, nas nossas famílias e nas nossas comunidades, um clima de limpidez e de confiança recíproca, de modo que possamos ser considerados sinceros sem recorrer a intervenções superiores para sermos acreditados”.Acrescenta Jorge Mario Bergoglio: “Que a Virgem Maria, mulher da escuta dócil e da obediência alegre, nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais ao Evangelho, para sermos cristãos não ‘de fachada’, mas de substância! E isso é possível com a graça do Espírito Santo, que nos permite fazer tudo com amor e, assim, cumprir plenamente a vontade de Deus”. […]Ficará gravada nos fiéis que acorreram à Praça de São Pedro para a oração mariana a advertência papal a “evitar a duplicidade nas relações entre as pessoas e a superar o clima de desconfiança que mina a serenidade”. Porque “o adultério é um pecado que começa dentro de nós, pensemos nisso”, advertiu o pontífice. “Quem começa a desejar uma mulher diferente da própria esposa é um adúltero no coração, começou nessa estrada: pensamos um pouco sobre isso, sobre os maus pensamentos que vêm até nós”.Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/