Senadores definem pauta de votações; PEC da Vaquejada deve ser votada hoje

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), definiu hoje (14) em reunião com os líderes dos partidos da casa, a pauta de votações do plenário desta semana. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 50/2016, que permite a realização das vaquejadas e dos rodeios, conhecida como PEC da Vaquejada, deve ser discutida e votada hoje. Até quinta-feira (16), os senadores devem aperciar também outras duas propostas de emenda à Constituição e o Projeto de Lei Complementar 406/2016, que altera o Código Tributário Nacional.Estão na pauta da semana a PEC da Desburocratização (57/2016), que prevê a redefinição do conceito de pequeno município e disciplina os princípios da Administração Pública além das normas gerais aplicáveis ao processo administrativo fiscal; e a PEC 111/2015, que trata das vedações à edição de medidas provisórias também deve ser apreciada em plenário esta semana. O presidente do Senado ressaltou que as pautas seguem a proposta de “destravar” e estimular o desenvolvimento do Brasil.Sobre o projeto que altera a Lei Geral das Telecomunicações, que foi devolvido ao Senado pela Casa Civil sob determinação de liminar do Supremo Tribunal Federal, Eunício afirmou que não vai pautá-lo enquanto não houver uma decisão final do tribunal. "Na sequência da decisão do Supremo eu vou tratar de forma regimental, aberta e clara para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo na Casa", disse ele.Durante a reunião, Eunício Oliveira fez um apelo aos líderes para que instalem, o quanto antes, a composição das comissões permanentes do Senado. Com exceção da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nenhuma comissão está com a presidência definida.“Fiz um apelo para que os líderes fizessem um entendimento entre eles pra sinalizar a questão das comissões, porque eu não quero fazer aqui a agenda Brasil, não quero fazer a pauta do presidente, eu quero fazer uma pauta da Casa. E pedi aos líderes que montem as comissões o mais rapidamente possível pra que as comissões montadas, instaladas tenham condições de remeter matérias para o plenário do Senado”, declarou Eunício na saída da reunião com os líderes.A escolha dos líderes das comissões se dá pela proporcionalidade do número de senadores que cada partido tem no Senado. Até o fim do dia, os parlamentares devem se reunir novamente para fechar acordo pelos nomes a serem indicados para as presidências. Os partidos que podem indicar líderes para as comissões são: PMDB, PSDB, PT, PP, PSD, PSB, DEM E PR.Da Agência Brasil