Senadores divergem sobre indicação de Moraes para o Supremo Tribunal Federal

O carnaval só serve para vender cerveja Parece uma afirmação pouco apurada: “há o turismo” dirão alguns, “ há os vendedores” dirão outros e é exatamente aí a certeza que o Carnaval é ruim para o varejo. Pesquisa por amostragem feita pelo Instituto Solução Varejo/FDCLESP em cinco regiões do Estado em que a entidade... Parece uma afirmação pouco apurada: “há o turismo” dirão alguns, “ há os vendedores” dirão outros e é exatamente aí a certeza que o Carnaval é ruim para o varejo. Pesquisa por amostragem feita pelo Instituto Solução Varejo/FDCLESP em cinco regiões do Estado em que a entidade... Alexandre e a tortura Ex-aluno e Ex-Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, que em determinado momento encampou posição controvertida de parte dos alunos do então professor Alexandre de Moraes, ouso desmistificar a crítica feita ao novo virtual Ministro do STF, no que tange à admissibilidade da tortura em situações limite ou extremas. Não temos informações acerca de ter o professor Alexandre simplesmente proposto o tema, para meditação dos alunos, ou haver... A força do bem X banalidade do mal dos mercenários da OAB No final o ano passado assisti e não pude conter as lágrimas o Programa da Eliana do Sistema Brasileiro de Televisão –SBT intitulado “Força do Bem” o qual consiste em homenagear pessoas entidades e instituições que fazem a diferença positiva no mundo dos excluídos, ou seja alguém que... No final o ano passado assisti e não pude conter as lágrimas o Programa da Eliana do Sistema Brasileiro de Televisão –SBT intitulado “Força do Bem” o qual consiste em homenagear pessoas entidades e instituições que fazem a diferença positiva no mundo dos excluídos, ou seja alguém que... Geração com MEDO! O medo é motivo de sofrimento para milhões de pessoas em todo o mundo. E, parece não haverá causa específica; afeta todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, inclusive crianças. Estudiosos da mente humana afirmam que, nos dias atuais, existem crianças mais estressadas...

O medo é motivo de sofrimento para milhões de pessoas em todo o mundo. E, parece não haverá causa específica; afeta todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, inclusive crianças. Estudiosos da mente humana afirmam que, nos dias atuais, existem crianças mais estressadas... Ruim com polícia, pior sem ela... O estado do Espírito Santo dá ao Brasil a mais concreta demonstração da importância da Polícia Militar. Na ausência do policiamento e consequente explosão da criminalidade, a população capixaba vai à porta dos quartéis exigir volta ao trabalho, e entra em choque com os familiares... O estado do Espírito Santo dá ao Brasil a mais concreta demonstração da importância da Polícia Militar. Na ausência do policiamento e consequente explosão da criminalidade, a população capixaba vai à porta dos quartéis exigir volta ao trabalho, e entra em choque com os familiares... Mais Artigos