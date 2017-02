SDR inicia série de diálogos para intensificar o desenvolvimento rural do estado

Promover um alinhamento institucional na operacionalização de políticas públicas para o desenvolvimento rural dos municípios baianos. Com esse intuito, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) deu início, nesta terça-feira (07), no Território Recôncavo, no município de Cruz das Almas, a uma série de diálogos com gestores municipais.A reunião, que será realizada nos 27 territórios de Identidade da Bahia, é um momento de diálogo, reflexão, ajustes e pactuações para discutir a organização, funcionamento e planejamento do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) e Serviço Municipal de Apoio à Agricultura Familiar (SEMAF), possibilitando a ampliação dos arranjos institucionais.O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, explicou que as visitas servirão para apresentar a secretaria com suas principais politicas publicas para que os prefeitos e movimentos produtivos façam a seleção daquelas que mais se adequem e interessem aos municípios do Recôncavo da Bahia. “Em 2015, instalamos 27 escritórios territoriais, temos uma unidade da SDR em cada território. Neste ano, começamos a percorrer todas essas unidades. Queremos chegar aos agricultores familiares para dizer que o estado está aqui. Essa é uma parceria com a prefeitura e queremos realizar ações para que a renda do produtor seja elevada, para que a produção de alimentos possa ser contemplada e que a gente possa garantir que as pessoas continuem vivendo no meio rural”.Para o prefeito de Cruz das Almas e presidente do Consórcio do Território Recôncavo, Orlando Peixoto, o evento da SDR é pra dizer que o Setaf é pra valer e servirá efetivamente como apoio de serviços, além de oferecer um conjunto de políticas públicas para o empoderamento da agricultura familiar. “As prefeituras, independente do partido, terão a oportunidade de conhecer todos os serviços ofertados pela SDR e com esse conhecimento terão um leque de opções para fazer os convênios que mais se adequam aos agricultores de seus municípios. A agricultura familiar sai fortalecida com mais essa iniciativa da secretaria”.Segundo o secretário de agricultura e meio ambiente do município de Castro Alves, João Batista, o evento corrige uma lacuna. “Os agricultores precisam ter essa proximidade com SDR, que, com essa ação, ela aconteça de forma mais forte”.Um cardápio de serviços com as ações, programas e projetos da SDR foram apresentados por cada unidade. O gestor da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), Ivan Leite Fontes, falou sobre o serviço sistemático e continuado de assistência técnica; o coordenador da Superintendência da Agricultura Familiar (Suaf), Marcelo Matos, destacou temas como distribuição de mudas, segurança alimentar do rebanho e Garantia Safra; a coordenadora de Desenvolvimento Agrário, Renata Rossi, explicou o projeto Bahia Mais Forte Terra Legal que prevê ações para regularização fundiária; a coordenadora de Políticas Territoriais da Superintendência de Políticas Territoriais e Reforma Agrária (Sutrag), Sarana Brito, enfatizou sobre a qualificação dos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável; e o coordenador de Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica (Cepex), José Tosato, explicou sobre a formação dos gestores municipais.Já o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson Dias, destacou os editais de fruticultura e mandiocultura, que foram lançados pelo projeto Bahia Produtiva e contemplam o Território Recôncavo.“Dos R$ 26 milhões para a cadeia produtiva da fruticultura, R$ 5 milhões serão direcionados para projetos de citricultura. Já para a mandiocultura serão investidos R$ 10 milhões para que associações e cooperativas possam melhorar e dinamizar a sua produção”.As Manifestações de Interesse deverão ser inscritas eletronicamente mediante preenchimento do formulário no sistema disponível no site www.car.ba.gov.br, com a indicação da cadeia produtiva.Estiveram presentes ao evento gestores públicos municipais e estaduais, colegiados territoriais, membros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS), instituições prestadoras de ATER e outros movimentos e entidades representativas da agricultura familiar.- É um serviço territorial descentralizado de representação da SDR, cuja finalidade é permitir e estimular a desconcentração, descentralização, articulação e implementação dos programas, projetos e ações, além de outras políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. Foram implantados 27 SETAFs, um em cada Território de Identidade. Essas unidades estão formadas por técnicos das diversas unidades da SDR e de outras instituições parceiras, que atuam na promoção do desenvolvimento rural sustentável.- É um serviço municipal, de responsabilidade da prefeitura, cujo objetivo é promover a articulação, gestão e implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural do município, com atuação de forma integrada no Território de Identidade, por intermédio do SETAF. A participação dos municípios ocorre por meio de Termo de Adesão, que estabelece os princípios, objetivos, metas e o arranjo institucional necessário para implantação e funcionamento do SEMAF, articulado ao respectivo SETAF do Território, para a execução, na base municipal, das políticas públicas e a prestação de serviços aos agricultores) familiaresAscom SDR/Governo da Bahia