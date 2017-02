Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de janeiro do eSocial

O duplo cego Há hoje dois pontos de vista que perturbam os dirigentes sindicais e fazem que eles se desorientem sobre o que deve ser feito e como fazê-lo. O primeiro deles é ver – sem olhar crítico – tudo aquilo que “querem” que seja visto, na forma e nas colorações que “querem” dar à visão. O outro é não...



Há hoje dois pontos de vista que perturbam os dirigentes sindicais e fazem que eles se desorientem sobre o que deve ser feito e como fazê-lo. O primeiro deles é ver – sem olhar crítico – tudo aquilo que "querem" que seja visto, na forma e nas colorações que "querem" dar à visão. O outro é não...

Conselho para o povo reagir logo contra o novo Luís XIV

Por diversas vezes comentei ou escrevi contra o governo ilegítimo de Michel Temer, porque ele não é um governo baseado nas regras elementares das prerrogativas constitucionais, pois não foi através do voto popular, mas resultado de um golpe parlamentar. E sempre fiz isso também...

O cuidado com os detentos "vip"

Muito se tem falado, nos últimos dias, sobre a prisão do empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil. Além dele, há a reclusão de empreiteiros e políticos de alto escalão envolvidos em atos de corrupção. A grosso modo, diz-se que, finalmente, as garras da lei acabaram...

PRECISAMOS COM URGÊNCIA

Com um contingente de treze milhões de desempregados, e uns oito milhões de subempregados, os brasileiros precisam com urgência: - Que o Governo Federal baixe os juros. Sim, o Banco Central começou a reduzir os juros, e precisamos de uma Selic de um só digito. O governo deve...

Deus sofre nossos sofrimentos

Fico pensando qual a ideia de Deus que está por trás de pregações que fazem afirmações do tipo: Deus sabe do teu problema, da tua angústia, mas Ele tem o seu tempo que é diferente do nosso. Ele te dá a graça no tempo certo. Essa ideia traz presente a liberdade de Deus. Ele é livre, faz...