Secretaria da Educação assume desafio de implantar Coordenação Pedagógica nas escolas estaduais



Foto: Alberto Coutinho/GOVBA

As disciplinas tradicionais, além de esporte, arte, cidadania e tecnologia, tudo planejado por uma Coordenação Pedagógica para melhorar a eficiência do ensino da rede pública estadual. Esta é a aposta da Secretaria de Educação do Estado com a Jornada Pedagógica 2017, que começou na manhã desta quarta--feira (1º) e prossegue até sexta (3), nas mais de 1.300 escolas estaduais em toda a Bahia, reunindo gestores, professores, alunos e familiares para discutir e planejar o ensino durante o ano.No Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, no bairro da Caixa D’Água, em Salvador, o evento foi aberto com a presença do secretário Walter Pinheiro, que destacou o processo de matrículas, em andamento desde novembro do ano passado, e que terminou na terça (31) para para alunos novos que vão ingressar no Ensino Médio e suas modalidades, incluindo a Educação Profissional. “Foram mais de 830 mil matrículas, e hoje [quarta] começa uma nova caminhada, com novos desafios e o envolvimento da rede. A Jornada Pedagógica é importantíssima. É na escola que as coisas se processam, onde ocorrem as grandes transformações”.Segundo ainda o secretário, o desafio para este ano é implantar Coordenação Pedagógica em todas as mais 1.300 unidades escolares. “Coordenação pedagógica é atitude, adotada local e territorialmente, e se processa no cotidiano, a partir da característica de cada escola”.A dona de casa Idália de Jesus, 51 anos, e a filha, Monalisa, 20, participam da Jornada Pedagógica na Escola Parque, contribuindo com os debates e fazendo apresentação de samba de roda, que praticam juntas na instituição. “Um orgulho participar com minha filha deste projeto. Estamos aqui há três anos e isso é muito gratificante. Precisamos estar próximos de nossos filhos”, disse a mãe. Monalisa usa a mesma expressão para a jornada – gratificante. “A Escola Parque me apresentou muita coisa boa e, com a jornada, a tendência é melhorar. A gente colabora com o crescimento da escola. Com a participação dos nossos pais, nós temos um acolhimento maior”.Para o diretor da Escola Parque, Gedean Ribeiro, a Jornada Pedagógica, “este instrumento de trabalho, faz a escola valer, pois chega até o aluno. Ele vai ter aulas prazeirosas, dinâmicas. A escola é um lugar onde o aluno se encontra. Então, este é um momento onde professor, gestor, aluno e família, todo o grupo, se une pensando no aluno, naquele homem integral, como diz Anísio Teixeira. É um prazer celebrar este novo ano. Vamos fazer um novo planejamento, um projeto político pedagógico que conta com um plano de ação”.Secom Governo da Bahia