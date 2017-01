Política também é a arte de espalhar mentiras

"A arte da guerra é a arte de destruir os homens,

e a política é a arte de enganá-los"

Jean-Marie Le Ronde D’Alembert





Foto: Omar Everton

Já ouvi, há muito tempo, não recordo de quem, nem quando, que a “política é a arte do mentir” e muitos dos seus praticantes, talvez a grande maioria, suponhamos, não sobreviveria sem ela (a mentira, óbvio).Observando recentemente a TV Oeste, vi uma grotesca inverdade da boca do governador Rui Costa, (PT), que em alto e bom som falou, na inauguração de parte do serviço de esgotamento sanitário de Barreiras, no qual – garantiu aquele político - o estado dispendeu 118 milhões de reais, o que não condiz com a verdade, pois a obra, que vem se arrastando desde a administração de Jusmarí Oliveira, foi totalmente financiada, pelo que se sabe através da Caixa Econômica Federal, e a dívida será saldada por nós, barreirenses, via pagamento do consumo de água e da cobrança exacerbada do esgotamento sanitário, nada mais, nada menos, de 80 por cento sobre o valor da água consumida, esta conquistada gratuitamente pela concessionária, por obra e graça de uma dádiva exageradamente paternalista à época de assinatura do contrato de concessão do fornecimento de água e do esgoto sanitário, via contrato leonino em benefício da “sortuda” Embasa. O serviço de fornecimento do esgotamento sanitário, são ditados pela AGERBA - Agência Reguladora de Saneamento Básico da Bahia, criada para tal fim, pois há serviços similares noutros municípios, não explorados pela Embasa, que cobram preços bem mais acessíveis.Quem não recorda que a Câmara de Vereadores votou uma lei zerando a taxa de esgoto - um exagero, admita-se - pois poderia ter sido num percentual mais modesto e que o prefeito de então, Sr. Antônio Henrique, simplesmente não concordou, vetando aquela proposição abruptamente, sem qualquer satisfação aos munícipes, transparecendo tão somente o propósito de agradar ao governo do Estado.Também falou o governador, que o serviço de distribuição da água dá para abastecer uma cidade com 220 mil habitantes, o que não é o caso de Barreiras, pois vai demorar um tempão para alcançarmos aquele patamar de consumo. Sobre a área atingida pelo esgotamento, pelas últimas notícias que se tem conhecimento, sequer atingem 70 por cento da população. No centro comercial, por exemplo, vê-se em muitas ruas o indesejável esgoto a céu aberto, como na região do Centro de Abastecimento e adjacências. A concessionária parece que faz vistas grossas, no que consideramos uma anomalia. Ainda no centro, há um trecho da Rua Benedita Silveira, entre a Praça Castro Alves e a rotatória, sem o serviço de esgoto, mas mesmo assim cobrados daqueles consumidores.A propaganda enganosa, nos tempos atuais, é uma constante, principalmente na era PT.Atualmente, quando um governo estadual emergido do PT fala através da mídia, enumera obras federais como suas. Sua assessoria parece que anda comendo mosca, pois notório é que o discurso não contempla a realidade. Na última eleição para Governador - frise-se - era comum ouvirmos obras como a Ferrovia do Oeste, Minha Casa Minha Vida, construção de creches, transposição do rio São Francisco, recuperação de estradas, quadras esportivas e tantas outras, anunciadas como feitos do governo estadual, quando na verdade nem tinham participação, a não ser quando das inaugurações, ao lado da autoridade maior.Creio que o governador Rui Costa, tão cioso por obras em Salvador, onde quer porque quer competir com o prefeito ACM Neto, bem que poderia olhar mais para o interior. Em Barreiras, por exemplo, o Presídio Regional, pronto há tanto tempo, hoje está cercado de mato e nada de inauguração, pois a Secretaria competente acha os preços propostos nas licitações pelos que participaram das concorrências extremamente altas. Então, senhor Secretário, porque o Estado não assume seu papel e passa ele próprio a gerir aquele estabelecimento, cobrindo uma lacuna reclamada pelas autoridades policiais da região. Ou então, se não paga pelos serviços cobrados nem quer tomar as rédeas da administração do presídio, porque continuar com o sonho daqueles que pensam numa segurança mais efetiva?PorComentarista da PolíticaBlog Itapuan Cunha