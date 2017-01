Estudantes da rede estadual se destacam na redação do Enem

Gustavo Medrado, João Vitor e Thaylane Gleice. Fotos: Ascom/Educação

Estudantes da rede estadual de diferentes regiões da Bahia se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A estudante Thaylane Gleice Santos, 17, do Colégio Estadual 30 de Junho, em Serrinha, localizado no nordeste baiano, fez 940 pontos na redação. Já João Vitor Cavalcante Aleixo, 17, morador do povoado Maceté, zona rural do município de Quinjingue, na Região Sisaleira da Bahia e estudante do Anexo do Colégio Estadual São Sebastião, fez 920 pontos na redação do Enem.A jovem Thaylane está realizada. “Posso garantir que 2016 foi o ano que mais me dediquei aos estudos. Além das aulas, assisti diversos vídeos que contribuíram para aprimorar o meu conhecimento”, revela, ao avaliar o tema da redação sobre intolerância religiosa. “Acho que tive um bom desempenho devido a citação de diversos autores para embasar os meus argumentos. Até porque gosto muito de ler e na minha casa tem muitos livros, influenciados por minha mãe, professora de História, e meu pai”, conta. Thayla aguarda retorno das universidades para escolher a futura profissão. “Já fui aceita no curso de História da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesc) e estou esperando o resutado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni), onde pretendo escolher entre Direito e Jornalismo,” destacou.Orgulhoso e surpreso por ter alcançado tamanha pontuação na redação do Enem, João Vitor aguarda ser chamado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), para a qual escolheu como primeira opção o curso de Bacharel Interdisciplinar em Saúde. “Pelos 920 pontos que fiz, devo ser classificado na Ufba. Depois, com o passar do tempo, pretendo tentar transferência para Medicina, que é o meu sonho maior”, conta o estudante, filho de mãe professora e pai agricultor familiar. João Vitor também fala sobre o seu desempenho no Enem. “Atribuo esta vitória a todos que estão ao meu redor contribuindo para a minha formação pessoal e escolar e, ainda, ao Coletivo Jovens de Maceté, que me abriu novos conhecimentos e uma nova visão de mundo. Sou muito grato a todos”, afirma.O estudante Gustavo Medrado Santos, 18, concluinte do Ensino Médio no Colégio Estadual Gilda Ramos dos Santos, localizado em Jitaúna, no Centro-Sul Baiano, também fez 920 pontos na redação. Filho caçula de uma família de cinco irmãos, ele se orgulha de ser o primeiro a entrar em uma universidade. “Fiz a inscrição para o curso de Direito nas Universidades Estaduais do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Santa Cruz (Uesc), onde tenho grande chance de passar, além das oportunidades dadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)”, comemora.Além de Thaylane e João Vitor, os estudantes Karen Almeida, do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Bom Jesus da Lapa (localizado na região do Vale São-Franciscano da Bahia), e Rafael Pedra, do Colégio Estadual de Monte Gordo, no distrito de Monte, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador também tiveram destaques na redação do Enem. Karen Almeida fez 960 pontos e Rafael Pedra 920 pontos.Secom Governo da Bahia