Saúde em Barreiras parece continuar na UTI

Longas filas se formam em todas as unidades de saúde

para tomar a vacina contra a febre amarela

O Albert Sabin, por estar localizado no centro da cidade, é a unidade que atende

ao maior numero de pessoas. Porém, num imóvel alugado, não há espaço

suficiente para atender condignamente à população

Funcionários das unidades de saúde fazem uma triagem

antes do início da vacinação ao público.

Já é sabido que o ex-prefeito de Barreiras, antes de passar o cargo, fez uma bagunça na saúde do município. Demitiu inúmeros profissionais da área, deixando as unidades sem condições de realizar os atendimentos de praxe. Um verdadeiro caos se instalou na cidade e a população clamando pelos atendimentos.Pelo visto, ainda não houve mudanças efetivas neste setor. Prova disso são postos de saúde lotados e o povo reclamando muito da situação. Não há médicos, enfermeiros nem auxiliares de enfermagem suficientes para que os atendimentos voltem à sua normalidade. Até quando? Ninguém sabe. Tentamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde Municipal, mas os telefones tocavam e ninguém atendia.Devido à atual situação de surto de febre amarela silvestre (erradicada no Brasil há mais de 70 anos), nos estados de Minas Gerais e Espirito Santo, as unidades de saúde de Barreiras – por ser um grande entroncamento rodoviário - dizem dispor de vacinas suficientes para atender à população, mas, na prática, não é o que se vê.Depois de percorrer o trajeto até a Unidade Básica de Saúde Albert Sabin, no centro, por três vezes, até conseguir ser vacinado, tive que madrugar para ser atendido. Na quarta feira, 25, por volta das 13:55h, quando lá cheguei, a fila estava quilométrica e fui informado de que não haveriam doses suficientes para o procedimento. Fui convidado a retornar hoje, 26. Mesmo assim, ainda enfrentei uma vasta fileira de gente para ser o 16º na ordem para vacinar. Uma funcionária nos informou que só haviam 20 doses e fez a triagem, alternando um adulto e uma criança na fila.Esta questão das 20 doses é um tanto quanto suspeita, já que a informação repassada nos postos era a de que só o Centro de Saúde Leonídia Ayres dispunha de quantidades suficientes para imunizar a população. Fato inverídico, já que tinham pessoas ali que já vinham do Leonidia e disseram que lá não mais havia doses do produto. Outro fato me chamou a atenção quando uma funcionária da área foi até o Sabin para entregar a vacina e, após entrar com as caixas, saiu com metade do que entrou e informou que só disponibilizaria no momento as tais 20 doses.Em conversas durante a espera para o atendimento, descobri, extra oficialmente, que estava havendo um remanejamento da vacina, ou seja: estariam dividindo a quantidade do produto entre os postos, retirando de um e levando para outros. Neste caso, o que foi retirado do Albert Sabin seria para repor o estoque do Leonidia Ayres. Ninguém que trabalha lá quis falar sobre o assunto.Outro fato por mim presenciado, foi um grupo de alunos da UFOB, que terá de ir para a área de risco, em Minas Gerais, a estudo. Eles chegaram logo após a triagem das 20 pessoas que tomariam a vacina hoje pela manhã. Depois de muito reclamarem, uma das atendentes ligou para alguns postos para dar solução ao grupo de acadêmicos. Mesmo porque o efeito vacinal só começa a atuar após o 8º dia, no mínimo. Resultado: só na segunda-feira próxima as doses estarão normalizadas nas unidades de saúde, foi o que informaram os trabalhadores do posto. Tanto que na tarde desta quinta e durante todo o dia 27 não haverá vacinação contra a febre amarela pela rede municipal, devido à ausência do medicamento no estoque da SMS, segundo os funcionários.Não dá para saber o que está acontecendo com a logística deste produto em Barreiras. Diferentemente da vizinha São Desidério, onde a campanha começou a todo vapor tanto na sede quanto na zona rural, e com um estoque regulador abastecido. Uma equipe de agentes de saúde de emergência foi formada para atender à demanda da população. Na zona urbana eles saem de casa em casa e fazem, in loco, a triagem, vacinando somente quem necessita. Na zona rural, o procedimento é igualmente feito e com o apoio de viaturas para transportar os profissionais de saúde de lá. A pretensão de cobertura vacinal está prevista para, no mínimo, 98% da população apta a tomar a vacina, informu a Secretaria de Saúde local. Índice considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde.Situação difícil para o povo barreirense. Cheguei ao postinho por volta das 06:55h e quando tomei a vacina já eram 09:58h (lembrando que eu era o 16º da fila). Verifiquei o porquê dessa demora. É que apenas uma enfermeira atendia, preenchia os cartões de vacinação e, em seguida, aplicava o medicamento. Motivo da lentidão no andamento dos pacientes triados e que reclamavam muito quanto a isso. Vamos ver se a partir desta próxima semana a coisa anda. Pelo menos com maior agilidade.... ficarmos de olho no desenrolar dessa história que está deixando em polvorosa as pessoas que pretendem viajar para os estados onde há surto. Tomara que as coisas entrem nos eixos o mais rapidamente possível. #FicamosNaTorcida.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros