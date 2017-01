Candidatos relatam problemas para fazer inscrições do Sisu pelo segundo dia

No segundo dia de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), candidatos continuam reclamando que não conseguem acessar a plataforma. Pelas redes sociais, estudantes relatam que, quando tentam entrar no sistema, recebem o aviso de que os dados estão incorretos. As reclamações começaram ainda ontem, primeiro dia de inscrições, e vêm principalmente de quem fez a segunda aplicação da prova, em dezembro.



Desde ontem, quando as inscrições foram abertas, o Ministério da Educação (MEC) disse que identificou falhas no sistema, tanto para candidatos que fizeram a primeira prova, aplicadas m novembro, quanto para os da segunda.”A previsão é que até o fim do dia o sistema volte à normalidade”, disse em nota.O MEC frisa que não haverá prejuízo a nenhum candidato.



No ano passado, a prova do Enem teve duas aplicações: uma no primeiro fim de semana de novembro e outra no primeiro fim de semana de dezembro. Isso ocorreu em função do movimento de ocupações de escolas e universidades pelo país. Nas unidades em que havia ocupação, os candidatos tiveram a prova remarcada para dezembro.



Troca de senha



Segundo o MEC, entre ontem e hoje foram registradas quase 232 mil mudanças de senha no sistema, o que impede o acesso ao sistema temporariamente. Porém, os candidatos alegam que são obrigados a mudar a senha, já que o sistema recusa os dados inseridos, como se estivessem incorretos.



Até as 13h desta quarta-feira, o sistema recebeu 3.164.643 inscrições de 1.630.265 inscritos. Isso porque, cada candidato pode escolher até duas opções de curso.



O Sisu é uma ferramenta que permite aos candidatos que prestaram o Enem concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país. As inscrições para o sistema foram liberadas ontem e estarão abertas até as 23h59 de sexta-feira, 27 de janeiro.



Em caso de dificuldade nas inscrições, o MEC disponibiliza os seguintes canais para atendimento: o teleofne 0800 616161 ou pela ouvidoria do MEC, no email ouvidoria@mec.gov.br.



De acordo com o edital, o sistema de seleção é acessível aos candidatos que concluíram o ensino médio, prestaram o Enem e tiveram nota maior do que zero na redação. Dos 6.067.152 que fizeram as provas, 880.962 participantes eram "treineiros": são estudantes que não terminaram o ensino médio e fazem o Enem apenas como autoavaliação. AInda, cerca de 140 mil candidatos receberam nota zero na redação. Esses dois grupos não estão na base de dados do Sisu.



Da Agência Brasil

