Riachão das Neves: Abastecimento ficará interrompido nesta segunda (23) para retirar vazamento em adutora

Mistérios rondam a morte de Theori Zavascki Um avião deixa o Campo de Marte num momento de chuva intensa, expõe-se a fortes chuvas no início da tarde em Parati, aeroporto sem condições de aterrissagem salvo por meio visual, desprovido de mínimas condições tecnológicas para operar nessas circunstâncias. As chuvas em Parati perderiam intensidade, como efetivamente perderam, minutos ou horas depois, o que afastaria o risco. Imprudência de jovens aventureiros, mas absolutamente... Teori ia suspender sigilo. Políticos ganham tempo O ministro Teori Zavascki já havia deixado claro a interlocutores que aceitaria o pedido do Ministério Público e suspenderia o sigilo das delações da Odebrecht logo que concluísse os procedimentos de sua homologação, ainda em fevereiro. O establishment político, preocupadissimo, preparava-se... O ministro Teori Zavascki já havia deixado claro a interlocutores que aceitaria o pedido do Ministério Público e suspenderia o sigilo das delações da Odebrecht logo que concluísse os procedimentos de sua homologação, ainda em fevereiro. O establishment político, preocupadissimo, preparava-se... Conselho para quem acha e anuncia abertamente que mataram Zavascki Com a morte do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, nas vésperas dele apresentar seu relatório, em que vários políticos de renome nacional, que estão veementemente envolvidos diretamente com o poder central da República, seriam naturalmente denunciados no... Com a morte do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, nas vésperas dele apresentar seu relatório, em que vários políticos de renome nacional, que estão veementemente envolvidos diretamente com o poder central da República, seriam naturalmente denunciados no... A reorganização do Estado e da política O ano começa com muitos desafios e incertezas. Uma delas é de como o novo governo dos Estados Unidos, presidido pelo polêmico Donald Trump, poderá alterar as relações daquele país com o mundo. No Brasil ainda vivemos a ressaca do impeachment, com o governo propondo... O ano começa com muitos desafios e incertezas. Uma delas é de como o novo governo dos Estados Unidos, presidido pelo polêmico Donald Trump, poderá alterar as relações daquele país com o mundo. No Brasil ainda vivemos a ressaca do impeachment, com o governo propondo... Jesus não é religioso Há algum tempo escrevi um artigo com o título: Deus não é religioso. Posso dizer que recebi alguns comentários de pessoas chocadas com isso. "Um padre falando isso?" E ainda: "é tão difícil convencer as pessoas para viver a religião, com isso pioramos", diziam outros. Posso dizer que essa... Há algum tempo escrevi um artigo com o título: Deus não é religioso. Posso dizer que recebi alguns comentários de pessoas chocadas com isso. "Um padre falando isso?" E ainda: "é tão difícil convencer as pessoas para viver a religião, com isso pioramos", diziam outros. Posso dizer que essa... Mais Artigos