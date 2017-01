Rui anuncia tabela de pagamento do funcionalismo público estadual para 2017

Após encerrar 2016 com os salários dos servidores rigorosamente em dia e de seguir horando os pagamentos com os fornecedores, o Governo do Estado acaba de dar mais uma demonstração de compromisso com a manutenção do equilíbrio fiscal e com o funcionalismo público. Na noite desta quarta-feira (11), o governador Rui Costa anunciou - por meio do Twitter (@costa_rui) - a publicação da tabela de pagamento de 2017 dos servidores no Diário Oficial do Estado desta quinta (12).Assim como aconteceu no ano passado, os salários serão pagos em lote único, sempre no último dia útil de cada mês, conforme cronograma da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA). Já a segunda parcela do 13º será depositada no dia 20 de dezembro. "Em 2016, pagamos em dia porque cumprimos rigorosamente as determinações para o equilíbrio fiscal. Com muito esforço, faremos o mesmo em 2017", afirmou Rui.A medida permite que os servidores do Governo da Bahia tenham um maior planejamento de suas contas e vai na direção contrária de alguns estados, que têm estabelecido maior número de lotes, além do parcelamento do pagamento. O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, ressalta que “muitos estados brasileiros passam por situação dificílima. Há os que parcelam salários dos servidores e os que sequer sabem quando pagarão o 13º salário. A Bahia está entre as exceções por ter implantado, sob a liderança do governador Rui Costa, uma agenda coerente para enfrentamento da crise”.Entre as ações consideradas essenciais para enfrentar esse momento de desempenho negativo da economia brasileira, acrescenta Vitório, estão a ampliação dos investimentos e a qualificação dos gastos públicos. Em 2016, os investimentos chegaram a R$ 3,189 bilhões, contra R$ 2,198 bilhões de 2015, o que representa um incremento de 45,09%.O Governo desembolsa, por mês, de acordo com a Sefaz-BA, o valor líquido de R$ 1,35 bilhão com o pagamento da folha. São aproximadamente 274 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, informa a Secretaria da Administração (Saeb), que coordena a operação mensal de processamento dos dados da folha, realizada por todas as unidades administrativas do Estado.Secom Governo da Bahia