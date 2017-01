Confira dicas para economizar e itens proibidos na lista de material escolar





Comprar produtos em grandes quantidades pode garantir descontos. Para isso os pais podem se reunir em grupos e negociar preços menores com o estabelecimento.

Enquanto crianças e adolescentes ainda aproveitam as férias, os pais já se preocupam com a compra do material escolar para a volta às aulas. E nas lojas vão encontrar preços maiores que os do ano passado. Pesquisa feita pela Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) com cerca de 200 itens mostra um aumento de 12,97% nos preços.Com a lista na mão, a recomendação é pesquisar, pois é grande a diferença de preços entre os estabelecimentos comerciais. A pesquisa mostra variação de valor de até 457% para um mesmo produto.Mas antes mesmo de sair às compras, os pais devem ficar atentos aos produtos que compõem a lista do material escolar distribuída pelas instituições. É proibida por lei a inclusão de material de uso coletivo como produtos de limpeza, papel higiênico, copos descartáveis, giz, apagador, etiquetas, fitas adesivas, isopor, grampeador e envelope.“Se na lista de material constar esse tipo de produto os pais devem procurar a escola, informar que conhecem a legislação e que isso não pode ser cobrado, conforme previsto em lei. Se ainda assim o colégio persistir, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor, com a lista em mãos, e fazer a reclamação”, recomenda a supervisora de pesquisas do Procon-SP, Cristina Martinussi.As escolas também não podem exigir que a aquisição do material seja feita no próprio estabelecimento, indicar a marca dos produtos pedidos ou papelarias de preferência. A única indicação de lojas permitida é para os uniformes.A pesquisa feira pelo Procon-SP levantou os preços de 214 produtos escolares em estabelecimentos da capital em dezembro do ano passado e comparou com o que foi cobrado no final de 2015. A maior diferença de preço encontrada (de 457%) foi no lápis preto que era vendido de R$ 0,35 a R$ 1,95.Cristina Martinussi sugere que antes de ir às lojas os pais procurem fazer pesquisa por telefone e pela internet. E alerta que uma loja pode ter variação grande no preço de um produto quando comparada às demais, mas ser uma opção atrativa quando levado em conta o conjunto dos produtos da lista escolar.Comprar produtos em grandes quantidades pode garantir descontos. Para isso os pais podem se reunir em grupos e negociar preços menores com o estabelecimento. Convencer as crianças a não optarem por materiais com personagens ou acessórios licenciados que costumam ter preços mais altos também é importante para não gastar além do desejado.Outra dica do Procon-SP para economizar é verificar o que é possível ser reaproveitado do ano letivo anterior, como estojos e dicionários, por exemplo. O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) sugere a organização de feiras de trocas de artigos escolares em bom estado entre amigos e vizinhos e a aquisição de livros usados em sebos e pela internet. O instituto alerta que a escola só pode recomendar que o estudante não reutilize um livro usado por um irmão mais velho se a edição estiver desatualizada.A proibição para as escolas pedirem material de uso coletivo está determinada pela Lei 12.886/13 e para ajudar os pais a tirarem dúvidas sobre quais são esses itens o Procon do Rio de Janeiro elaborou uma lista que traz exemplos de materiais que não podem ser solicitados pelas escolas. Confira a lista do Procon Rio:1. Álcool hidrogenado2. Algodão3. Bolas de sopro4. Canetas para lousa5. Carimbo6. Copos descartáveis7. Elastex8. Esponja para pratos9. Fantoche10. Fita, cartucho ou tonner para impressora11. Fitas adesivas12. Fitas decorativas13. Fitas dupla face14. Fitilhos15. Flanela16. Giz branco ou colorido17. Grampeador18. Grampos para grampeador19. Guardanapos20. Isopor21. Lenços descartáveis22. Livro de plástico para banho23. Maquiagem24. Marcador para retroprojetor25. Material de escritório26. Material de limpeza27. Medicamentos28. Palito de dente29. Palito para churrasco30. Papel higiênico31. Pasta suspensa32. Piloto para quadro branco33. Pinceis para quadro34. Pincel atômico35. Plástico para classificador36. Pratos descartáveis37. Pregador de roupas38. Produtos para construção civil (tinta, pincel, argamassa, cimento, dentre outros)39. Sacos de plástico40. Talheres descartáveis41. Cola para isopor(a partir de 2 anos)1. Colas em geral (no máximo 1unidade branca e colorida de até 1litro, a partir do maternal)2. Envelopes (no máximo 10 unidades na educação pré-escolar)3. Lã (no máximo 1 rolo pequeno)4. Papel ofício ou A4 – 1 resma (500 folhas)5. Argila / massinha (até 1 kg a partir do maternal)6. Bastão de cola quente (até 1 saco com 50 unidades)7. Cordão / barbante (1 rolo pequeno)8. Pendrive/CD/DVD (1 unidade para retornar aos pais)9. Emborrachados E.V.A. (8 folhas – 2 folhas de cada cor)10. TNT (até 1 m)11. Palito de picolé (saco com até 50 unidades)12. Papel ofício colorido ou 1 caixa de color set13. Trincha 12 mm (2 unidades)1. Barbante grosso – 1 rolo pequeno2. Caixa de gizão de cera - 2 caixas com 123. Caixa giz de cera tijolinho- 1 caixa4. Cola branca - 1 litro5. Cola colorida azul - 1 tubo de 250 ml6. Cola colorida vermelho -1 tubo de 250 ml7. Cola colorida verde - 1 tubo de 250 ml8. Cola colorida amarelo - 1 tubo de 250 ml9. Durex colorido azul -2 unidades pequenas10. Durex colorido vermelho - 2 unidades pequenas11. Durex colorido verde -2 unidades pequenas12. Durex colorido amarelo - 2 unidades pequenas13. EVA azul - 5 unidades14. EVA vermelho -5 unidades15. EVA verde - 5 unidades16. EVA amarelo - 5 unidades17. Guache azul - 1 unidade de 500 ml18. Guache vermelho -1 unidade de 500 ml19. Guache verde - 1 unidade de 500 ml20. Guache amarelo- 1 unidade de 500 ml21. Massinha azul -1 caixa de 160 g22. Massinha vermelha -1 caixa de 160 g23. Massinha verde -1 caixa de 160 g24. Massinha amarela -1 caixa de 160 g25. Palitos de picolé - 1 saco com 50 unidades26. Papel cartão branco - 5 folhas27. Papel Crepon - 5 rolinhos (cores variadas)28. Papel pardo - 10 folhas29. Papel 40 kg branco- 5 folhas30. Trincha 12 mm - 5 unidadesos itens 21, 22, 23 e 24 podem ser trocados por 4 caixas de massinha colorida de 160 g cada uma.Da Agência Brasil