São Desidério: prefeito eleito Zé Carlos é empossado em clima de alegria e emoção

O prefeito e o vice de São Desidério, respectivamente, Zé Carlos e

Zé Barbosa, durante a cerimônia assinando o termo de posse.







O plenário da Câmara Municipal de Vereadores foi palco para a cerimônia de posse do prefeito eleito de São Desidério, José Carlos de Carvalho (Zé Carlos) do vice-prefeito, José Barbosa Neves Barbosa (Zé Barbosa) e dos 13 vereadores eleitos no pleito de 2016, na manhã do último domingo (01). O espaço ficou pequeno para as centenas de pessoas que foram prestigiar a solenidade. Estiveram presentes, autoridades políticas, religiosas, policial, representantes das instituições financeiras, Banco do Brasil e Caixa Econômica e sociedade em geral.







Centenas de pessoas prestigiaram a solenidade



Familiares do prefeito Zé Carlos

A abertura da cerimônia foi marcada pela execução do Hino Nacional ao som da Filarmônica Municipal Maestro Eliodoro Ribeiro e a bênção dada pelo pastor da Igreja Assembleia de Deus e pelo pároco da cidade, além de um vídeo retratando a história de vida dos dois líderes do Executivo. A sessão extraordinária ainda foi marcada pela escolha democrática do novo presidente da Casa Legislativa, onde foi eleito o vereador, Marusan Ferreira Lima. Após a posse e os juramentos, subiram à tribuna o prefeito e o vice para os pronunciamentos.“Hoje é dia de festa, de comemoração, hoje validamos a democracia em nosso município. Agradeço a Deus e aos esforços coletivos, que somados ao desejo de ver a mudança chegar, a maioria dos são-desiderenses escolheram um novo caminho para a nossa cidade, dedicado à construção de uma São Desidério mais justa, mais humana, aonde todos sintam orgulho de viver", destacou o vice-prefeito, José Neves Barbosa.Ovacionado pelo público nas galerias, o prefeito José Carlos em seu discurso emotivo, falou sobre os desafios à frente da prefeitura, o momento econômico municipal e nacional, dificuldades nas finanças, devido ao estado em que encontrou a prefeitura, austeridade, redução de custos, diálogo com a câmara e com a sociedade, transparência e ética, eficiência e inovação, valorização do servidor público, melhoria do atendimento ao cidadão e da qualidade de vida para todos os munícipes, entre outros pontos.“Agradeço primeiramente a Deus e ao povo de São Desidério por nos escolhermos para comandarmos os destinos deste município a partir de agora. Eu prometo não decepcionar os que acreditaram neste projeto. Vamos realizar uma gestão democrática, justa e humana, que faça jus à nossa marca de governo que é a Justiça Social e Progresso. Trabalharemos juntos, nos empenhando para que de fato chegue o desenvolvimento e o progresso, pois não há desenvolvimento aonde ainda exista uma família morando em casa de palha, como acontece aqui. Vamos esquecer as siglas partidárias e junto com o legislativo melhorar a vida deste povo e desta terra que tanto amo, aonde eu nasci, cresci, formei família e aonde crio os meus filhos”, declarou.José Carlos de Carvalho, nunca concorreu a cargo político e foi eleito prefeito do município de São Desidério, em 2 de outubro de 2016. Com 100% das urnas apuradas, ele teve 11.915 votos, o que corresponde a 68,33% dos votos válidos. Nascido e criado em São Desidério, é formado em Engenharia Agronômica, professor universitário e empresário no ramo da construção civil e agropecuária.Texto: Adinete BatistaFotos: Rodney Martins