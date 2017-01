RH Bahia começa a operar em oito empresas e sociedades de economia mista do Estado

Oito empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado começaram a operar, na última segunda-feira (2), o módulo Human Capital Management (HCM) do SAP, um software de gestão mundialmente conhecido. A atividade marca a conclusão da primeira onda de implantação do RH Bahia, um projeto de modernização da gestão de Recursos Humanos capitaneado pela Secretaria de Administração do Estado (Saeb), em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb). Iniciativa pioneira na administração pública nacional, o RH Bahia pretende automatizar mais de 90% dos processos de Recursos Humanos do Estado, praticamente eliminando o uso de papel nos procedimentos da área de gestão de pessoas.Deflagrado em janeiro de 2014, o RH Bahia é resultado de investimentos da ordem de R$ 38 milhões, desembolsados para a aquisição do sistema da alemã SAP AG Até pouco tempo, o sistema era utilizado no Brasil principalmente por grandes empresas privadas e de economia mista como a Petrobras. Para que o software pudesse ser adotado pelo governo baiano, foi preciso mobilizar mais de 100 pessoas, entre profissionais do Estado e da empresa contratada Resource. O trabalho envolveu desde o esforço em desenhar, configurar e desenvolver os processos de RH do Estado dentro do SAP até uma bateria de mais de 850 horas de treinamento e oficinas de sensibilização com os usuários, passando pela realização de testes e migração de dados para o novo sistema, entre outras atividades.Agora, a expectativa é que a iniciativa comece a permitir ao governo aprimorar controles internos, obter economia financeira e mais rapidez no acesso a informações gerenciais.“Vamos automatizar, aperfeiçoar e empreender mais agilidade a todas as áreas de atuação da política de recursos humanos do Estado, incrementando ainda mais as ações de qualificação do gasto público", ressalta o secretário da Administração, Edelvino Góes.“O RH Bahia vai promover uma mudança profunda e irreversível na gestão de recursos humanos do Estado”, complementa o superintendente de RH do Estado, Adriano Tambone, ressaltando as transformações culturais que o software também irá produzir, na medida em que a automatização vai permitir liberar as equipes de RH da execução de uma série de atividades operacionais, abrindo espaço para um aprimoramento da gestão de pessoas.Em outra vertente, o software também irá gerar benefícios para servidores e empregados públicos ativos, inativos e pensionistas, que terão acesso online facilitado a informações, vantagens e benefícios. “O sistema ajuda a reduzir a distância entre o estado e as pessoas, ao propiciar ao trabalhador uma autonomia maior em relação a suas demandas”, acrescenta o gestor de negócio do projeto, Wilson Freitas, ao explicar as funcionalidades oferecidas pelo Portal de Serviços. Funcionando como um canal de comunicação entre servidores e o Estado, o site permite que os trabalhadores consultem documentos como contracheque e informe de rendimento, além de solicitar virtualmente vantagens e benefícios.A atual etapa de implantação do RH Bahia atinge 2.800 trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Bahiapesca, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb), Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), Companhia de Transportes da Bahia (CTB) e Empresa Gráfica da Bahia (Egba). Já a segunda onda de implantação – que será desenvolvida ao longo de 2017 – vai contemplar as demais organizações do Estado, gerando impacto na rotina de cerca de 247 mil empregados públicos e servidores ativos e inativos dos 417 municípios baianos.Ascom Saeb/Governo da Bahia