Estado inicia 2017 com investimento em informatização e gestão de recursos



Rodrigo Pimentel, chefe de gabinete da Saeb.

Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA



Adriano Tambone, superintendente de Recursos Humanos da Saeb.

Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA Adriano Tambone, superintendente de Recursos Humanos da Saeb.Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA



Adriana Lemos, gerente de Gestão de Pessoas da Prodeb.

Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA Adriana Lemos, gerente de Gestão de Pessoas da Prodeb.Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA



Veículos do Estado estão sendo convertidos para a utilização de gás natural veicular.

Veículos do Estado estão sendo convertidos para a utilização de gás natural veicular. Foto: Daniele Rodrigues/GOVBA

O papel como o principal suporte para toda a documentação do Estado está com os dias contados. Para agilizar os processos administrativos, a Secretaria da Administração (Saeb) iniciou a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Além de diminuir o tempo de tramitação dos processos e as pilhas de documentos e arquivos, outra vantagem vai ser a redução de R$ 4,5 milhões anuais com a compra de papel A4.O Estado também já possui um sistema específico para a área de recursos humanos, implantado por meio do projeto RH Bahia. Oito empresas públicas e sociedades de economia mista começaram a utilizar o Sistema de Automatização dos Processos (SAP), um software de gestão mundialmente conhecido.O chefe de gabinete da Saeb, Rodrigo Pimentel, destaca que “o processo de aquisição de materiais, por exemplo, com o decreto de contingenciamento, ficou muito extenso, porque envolve a análise conjunta da Saeb e da Sefaz. Com o SEI, não haverá nesse processo a perda de tempo de trâmite e instrução manual. Será tudo automatizado e teremos um ganho de agilidade muito grande”.Segundo Pimentel, o SEI será implantado em duas etapas. Na primeira, o programa-piloto vai ser instalado na própria Saeb, onde três processos serão informatizados - o de aquisição de materiais, o de adesão para registro de preço e o de saque. “Na segunda etapa vão entrar mais seis órgãos, que serão informatizados, tanto nos processos da área meio como finalísticas”.Com o RH Bahia, cerca de 90% dos processos de gestão de pessoas serão administrados pelo SAP, eliminando papel, agilizando e otimizando as rotinas de forma rápida, objetiva e segura. O superintendente de Recursos Humanos da Saeb, Adriano Tambone, ressalta que “a partir de agora teremos um sistema de gestão de pessoas que administra todo o ciclo, desde o planejamento de recursos humanos até o tratamento de pensionistas, após a morte do servidor”.Tambone explica que uma das etapas do projeto foi a absorção, junto com a Empresa Gráfica da Bahia (Egba), de todo o histórico de 30 anos dos servidores. “Os processos de aposentadora hoje demoram porque não temos todas as informações necessárias para instruí-los. Com todas essas informações, um processo de aposentadoria que hoje, sem percalços, demora pelo menos 90 dias, poderá ser concluído em até 15”.A gerente de Gestão de Pessoas da Companhia de Processamento de Dados (Prodeb), Adriana Lemos, já está utilizando o programa. “Desde o dia 2 de janeiro, nós implantamos o sistema, que é dividido no Portal de Serviços e no Programa de RH. A gente não tinha um sistema integrado, hoje esse sistema vai facilitar a vida tanto do servidor do departamento como dos demais servidores”.Ainda para reduzir custos, 140 carros estão sendo convertidos para a utilização de gás natural veicular, com kits doados pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). Como a vida útil de um veículo é de oito anos a serviço do Estado, a economia com cada carro neste prazo será de R$ 53 mil, pois o gás natural é 50% mais barato que a gasolina.Outra meta do Estado é reduzir os gastos com água. “Hoje, a Saeb tem um custeio de R$ 16 mil por mês com água, somente no prédio da secretaria. Em parceria com a Cerb [Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento], nós perfuramos um poço artesiano e vamos usar a água para jardinagem e para a lavagem de carros, economizando R$ 2 mil mensais”, acrescenta Pimentel.Secom/Governo da Bahia