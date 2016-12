Estado da Bahia poderá ter 39 novas UPAS 24H



tanto municipal como estadual nada falam a respeito. A UPA de Barreiras, que deveria ser construída na gestão daex-prefeita Jusmari Oliveira, desde então está igual as imagens:A obra inacabada, em total abandono, largada ao tempo......O matagal tomando conta do local......o pouco que resta é o tapune entorno do local e os governantes,tanto municipal como estadual nada falam a respeito.

Novas regras anunciadas pelo Ministério da Saúde

tornarão possível colocar em funcionamento unidades

prontas e que ainda não atendem a população.

Gestor terá oito opções para composição