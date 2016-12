Temer diz que reforma tributária será foco do governo em 2017

Encontre pausas no ritmo do seu dia A nossa vida possui um ritmo quase sempre definido, mas pequenas interrupções podem ser saudáveis para a nossa saúde do corpo e do espírito. Durante o trabalho há sempre pequenas e salutares interrupções que podem ser saudáveis. Eu posso ir até um colega e falar... A nossa vida possui um ritmo quase sempre definido, mas pequenas interrupções podem ser saudáveis para a nossa saúde do corpo e do espírito. Durante o trabalho há sempre pequenas e salutares interrupções que podem ser saudáveis. Eu posso ir até um colega e falar... Natal Permanente de Jesus O exemplo de Jesus simboliza, há mais de dois mil anos, a possível convivência pacífica entre os povos permanentemente. Um dos mais nobres propósitos de todos os cristãos de Boa Vontade é Perseverar, com Fé Realizante, no anúncio da Volta Triunfal do Cristo Ecumênico, o Divino...

A verdade sobre a falta de reação dos brasileiros diante da incrível destruição do Estado A sensação de impotência política tem tomado conta de uma grande parcela da sociedade que sabe o que está acontecendo no país, mas sabe muito bem que sozinha não vai poder combater as nocivas mudanças que vem sendo implementadas no Brasil como Estado. Pior ainda é saber que... A sensação de impotência política tem tomado conta de uma grande parcela da sociedade que sabe o que está acontecendo no país, mas sabe muito bem que sozinha não vai poder combater as nocivas mudanças que vem sendo implementadas no Brasil como Estado. Pior ainda é saber que... Na impossibilidade do prefeito eleito assumir, quem toma posse dia 1º de janeiro? Ante as últimas notícias sobre ações judiciais eleitorais envolvendo prefeitos e vereadores eleitos, além de outras ações penais, têm surgido duas perguntas: estando o eleito respondendo a tais ações há impedimento para a sua posse? Estando o eleito preso, quem tomará posse no próximo dia 1º de janeiro? As dúvidas são provenientes da tempestade de notícias que tomam a mídia atualmente, que dedica grande... A troca do comando municipal Chegou a semana dos homens ajustarem os ternos novos e as mulheres completarem a indumentária especial para a sessão de posse nas Prefeituras e Câmaras Municipais, que acontecerá no próximo domingo, 1º de janeiro. Os mais de 5.500 prefeitos e os 57.847 vereadores...

Mais Artigos