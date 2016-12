Em Barreiras, Rui entrega sistemas de água e esgoto que beneficiam mais de 250 mil pessoas

Água tratada e esgotamento sanitário, necessidades básicas para o bem-estar da população e preservação ambiental, receberam reforços em Barreiras, maior cidade do oeste baiano. Nesta sexta-feira (23), foram inaugurados, no município, a ampliação do sistema de tratamento de água e a rede de esgotamento sanitário, benefícios que alcançam mais de 250 mil pessoas. O governador Rui Costa realizou as entregas que, somadas, totalizam um investimento de quase R$ 118 milhões.Depois de conferir de perto as novas estações de tratamento de água e de esgoto, Rui ressaltou a importância das obras e o benefício direto a cada barreirense. “Uma cidade que quer crescer, desenvolver, garantir saúde e qualidade de vida para o seu povo tem que ter o esgotamento sanitário. O governo investiu aqui investiu R$ 113 milhões e chegamos a 60% da população atendida com essa rede. Agora, é projetar novos investimentos para atender a, pelo menos, a 90% das pessoas e, com isso, vamos estar garantindo saúde para a população, um meio ambiente de qualidade e um desenvolvimento urbano à altura do que Barreiras merece”.Com a ampliação da estação de tratamento, onde foram aplicados R$ 4,5 milhões, a oferta de água tratada acompanha o crescimento da população e a vazão agora chega a mais que o triplo da anterior. O investimento vai resolver, segundo Rui Costa, o problema das chamadas manobras que eram feitas no município “e criavam instabilidade no abastecimento de água. Então, agora, a partir de dezembro, o fornecimento está estabilizado e a população tem a garantia de água de qualidade”.Para o gerente operacional da unidade da Empresa de Águas e Saneamento (Embasa), Marcos Rogério, esse ganho representa segurança operacional. "Com essa ampliação, a gente vai ter uma oferta maior de água para a população. Hoje, parte da cidade tem um abastecimento intermitente, mas, com a ampliação, vamos poder gradativamente regularizar a distribuição".Com o Sistema de Esgotamento Sanitário a ampliação foi ainda mais significativa. O município passou de apenas 8% para mais de 65% de cobertura dos domicílios da sede. Foram investidos R$ 113,2 milhões no sistema, que passa a contar com mais de 260 quilômetros de rede coletora, cinco novas estações elevatórias e uma estação para tratamento do esgoto.Moradores da cidade, como o mecânico Francisco Soares, residente na sede, comemorou as melhoras que já são sentidas no cotidiano. "Tudo que vem de melhoria para o nosso bairro é bem vindo. E com a água a população não vai mais sofrer como sofria, sem ter água o dia todo. É qualidade de vida, vai melhorar bastante".Presente à cerimônia de inauguração, o secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, informou que a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Barreiras teve uma elevação de 24 mil ligações domiciliares e beneficiará os moradores dos bairros de Bela Vista, Cascalheira, Vila Amorim, Vila Rica, Vila dos Funcionários, Flamengo, Bandeirantes, Novo Horizonte, Jardim Ouro Branco, Jardim Sandra Regina, Renato Gonçalves, Aratú, Morada da Lua, Loteamento São Paulo, Ribeirão, Antonio Geraldo, Recanto dos Pássaros, Mimosinho, Vila Nova, Sombra da Tarde, Santa Luzia, Loteamento Rio Grande e JK.“Antes da ampliação do SES de Barreiras, a cobertura de esgotamento sanitário no município correspondia a 8%. Com a obra, a sede do município passou a contar com aproximadamente 60%. Com isso, fechamos mais um ano próximo da principal meta do governo Rui Costa, que é a universalização da água e do saneamento na Bahia”.Na série de compromissos em Barreiras, Rui Costa visitou as obras de instalação de uma base avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). Com previsão de entrega para janeiro de 2017, a base contará com hangar para abrigo de duas aeronaves, salas para manutenção, administração, capacitação e ginástica, alojamentos e refeitório.“Logo, logo, em fevereiro, nós estaremos voltando a Barreiras para inaugurar o Graer. O prédio está concluído e nós estamos fazendo a pista de acesso ao aeroporto. Então, em fevereiro, a gente inaugura e traz um helicóptero para a PM, que vai ficar definitivamente em Barreiras, garantindo a segurança. não só do município, mas de toda a região, e também possibilitando que aviões da PM possam ocupar também essa base, proporcionando reforço, quando necessário, e integrando o oeste da Bahia ao conjunto do estado”, o que o povo do oeste, o povo de Barreiras sonhava há muitos anos”, enfatizou Rui.Ainda na cidade, o governador acompanhou o andamento das obras de pavimentação asfáltica no bairro São Pedro, participou da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde no bairro Arboretto II e da requalificação do Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho.Secom Governo da Bahia