Zito Barbosa anuncia uma nova estrutura administrativa pública para Barreiras





Da esquerda para a direita - Chefia de Gabinete: a definir; Controladoria: Versiany de Paula; Procurador Geral: Túlio Viana; Fazenda: Marcelo Abreu. Foto: Nova Fronteira





Da esquerda para a direita - Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Administração: Adriana Mármori; Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Kátia Alencar; Saúde: Francisco Tiê; Trabalho, Ação Social e Comunitária: Gabriela Nogueira . Foto: Nova Fronteira







Da esquerda para a direita - Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes: João Sá Teles; Segurança Cidadã e Trânsito: Cel. Luís Vidal (ausente no evento); Meio Ambiente e Turismo: Ailton José; Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio: José Marques. Foto: Nova Fronteira

Não há dúvida de que Zito Barbosa começará seu governo creditado pela população barreirense por todas suas características em buscar realizar uma nova forma de administração pública em Barreiras, essencialmente, que seja moderna, planejada, participativa e amplamente transparente para com a coisa pública.Para isso se concretizar, só vai depender do próprio em escolher uma excelente equipe de trabalho e, em segundo, pôr em prática o plano de soluções possíveis que mudem a realidade da vida dos barreirenses, o qual ele fez questão de propagar em seu programa eleitoral na TV, nas rádios e nas reuniões nos bairros da cidade.Além disso, vale ressaltar a cautela que deverá tomar em não se sujeitar a certas pressões políticas a exemplo do que já foi dito anteriormente. A composição que se formará na nova Câmara Municipal será de uma leva de vereadores viciados na velha política onde, a priori, as negociatas pelos interesses pessoais e políticos poderão sobrepor o bem-estar da população barreirense.Ontem, quarta-feira (22), pela manhã, com o auditório do Hotel Morubixaba lotado, o prefeito eleito de Barreiras, Zito Barbosa (DEM), anunciou o secretariado de seu governo a ser iniciado a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, denominado "Barreiras, Capital do Oeste", tendo como estampa a bandeira do município. Nos anais da história de Barreiras será a primeira gestão municipal a fazer alusão ao símbolo municipal criando pelo artista plástico, músico e poeta barreirense Randesmar Vieira.A nova estrutura administrativa anunciada reduz de 12 secretarias para 9 e de 4 para 3 os cargos com a mesma função. Segundo o prefeito eleito a nova reforma será enviada à Câmara de Vereadores no início de janeiro para avaliação e aprovação dos membros daquela Casa. “”, enfatizou Barbosa.Adriana Mámori foi quem apresentou o organograma da nova estrutura administrativa da Prefeitura de Barreiras e, conforme explanou, foi construída com a perspectiva de transformar numa gestão pública mais célere e comprometida com os anseios e necessidades dos barreirenses.Encabeça o organograma o Gabinete do prefeito, Gabinete da vice-prefeita, Controladoria, chefia de Gabinete e Procuradoria Geral. Abaixo a gestão subdivide-se em quatro eixos prioritários:– composto com duas secretarias: Fazenda; Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Administração.– composto com três secretarias: Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Saúde; Trabalho, Ação Social e Comunitária.– composto com duas secretarias: Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes; Segurança Cidadã e Trânsito.– composto com duas secretarias: Meio Ambiente e Turismo; Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio.Adriana finalizou acrescentando que em cada secretaria foi feita uma nova roupagem em sua composição das formulações que estão diretamente inerentes às mesmas.Após a apresentação de Adriana coube ao prefeito eleito anunciar os novos secretários: Controladoria: Versiany de Paula; Procurador Geral:; Fazenda:; Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Administração:; Educação, Cultura, Esporte e Lazer:; Saúde:; Trabalho, Ação Social e Comunitária:; Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transportes:; Segurança Cidadã e Trânsito:; Meio Ambiente e Turismo:; Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio:. Ficou a definir para os próximos dias a chefia de Gabinete e os membros do segundo e terceiro escolão de cada secretaria que ficará sob a responsabilidade de cada secretário.Sobre o secretário da Fazenda que é oriundo de Lauro de Freitas, inclusive ex-prefeito da cidade metropolitana de Salvador, Zito disse que tem ciência que no município existem pessoas bastante qualificadas, mas que a escolha foi devido à situação da cidade no momento onde precisa de um profissional com larga experiência no setor. Asseverou ainda que o indicado vai apenas cumprir uma missão provisória de implantar um rígido sistema de controle das nossas finanças, atualmente totalmente esfacelado. “”, ponderou Barbosa.Vale lembrar que Zito Barbosa começou sua carreira de gestor público em 1996, quando venceu a 1º eleição a prefeito de São Desidério. Reelegeu-se em 2000, ano em que se casou com Marizete, com quem tem uma filha. Em 2008 foi eleito pela 3ª vez. Estatisticamente, sua maior avaliação como gestor chegou ao patamar dos 90%. Por outro lado, a maioria dos são-desiderianos considera que o município teve duas fases: uma antes de Zito e outra depois de Zito.Dados comprovam que foram as administrações de Zito Barbosa, as causadoras que transformaram aquele município numa das maiores potências agrícolas do país, além de um dos lugares onde os serviços públicos eram referência no país. Na época o município foi escolhido pela FIRJAN - Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o 4º melhor administrado na Bahia.No caso de Barreiras, onde as questões socioeconômicas, técnicas e culturais são totalmente diferentes, Zito Barbosa e os membros de sua equipe vão pegar o maior desafio de suas vidas. Será preciso que realizem uma gestão diferenciada, sem jamais cometer os mesmos erros das gestões anteriores que foi esconder embaixo do tapete do executivo municipal as mazelas que há décadas execram direitos, anseios e necessidades dos barreirenses, principalmente dos mais fracos e subservientes.Por Tenório de SousaDa Redação