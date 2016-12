Novas medidas do governo simplificam legislação trabalhista, diz Firjan

Natal sem fome De novo a história se repete e muitas campanhas começam a ser desencadeadas contra a fome no dia de Natal. Todos sabem que essas iniciativas se limitam a dar comida no Natal a quem passa fome o ano inteiro. Pode parecer que elas são felizardas por conseguirem alcançar as benesses desse período, enquanto muitas morreram vencidas fatalmente pela fome. Em virtude de um vício nacional de só tentar combater os problemas... Já é Natal? Já é Natal! De novo? Passou tão rápido que nem vi direito. Mas também, nem sei por que me admiro tanto. Depois do último Natal, quando ainda estava me acostumando a escrever 2016, eis que surgiu o carnaval com todo seu barulho e reboliço. E lá fomos nós!... Já é Natal! De novo? Passou tão rápido que nem vi direito. Mas também, nem sei por que me admiro tanto. Depois do último Natal, quando ainda estava me acostumando a escrever 2016, eis que surgiu o carnaval com todo seu barulho e reboliço. E lá fomos nós!... A alegria segundo Francisco O maior anseio das pessoas, individualmente, e dos povos, coletivamente, é encontrar, nesta vida transitória, a felicidade e a alegria. No mundo capitalista, onde tudo se transforma em mercadoria, pretende-se fazer da felicidade um objeto de consumo e, por consequência, submetido a operações de compra e venda. Na contramão do pensamento circulante, marcado pelos desvalores, o Papa Francisco começa sua encíclica... Pela rejeição da Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº 298-2016 (Diga não à Reforma Política e Eleitoral) O Brasil está em fase de putrefação com tantas figuras pálidas e peçonhentas impunes, com rara exceção, é claro, ocupando o lugar de profissionais épicos, probos, comprometidos com a moral a ética e a decência e o bem-estar das pessoas, notadamente geração de emprego e... O Brasil está em fase de putrefação com tantas figuras pálidas e peçonhentas impunes, com rara exceção, é claro, ocupando o lugar de profissionais épicos, probos, comprometidos com a moral a ética e a decência e o bem-estar das pessoas, notadamente geração de emprego e... COMPRAMOS O NATAL O natal é um evento popularmente conhecido nos países ocidentais, é uma cerimônia cristã na qual se comemora para o cristianismo de modo geral o nascimento de Jesus Cristo em uma data simbólica, dia vinte e cinco de dezembro. Como conta à história, Jesus nasceu em um... O natal é um evento popularmente conhecido nos países ocidentais, é uma cerimônia cristã na qual se comemora para o cristianismo de modo geral o nascimento de Jesus Cristo em uma data simbólica, dia vinte e cinco de dezembro. Como conta à história, Jesus nasceu em um... Mais Artigos