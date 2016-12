Peru e ameixas são os itens com maior reprovação pelo Ibametro

O médico de família e os planos de saúde O médico de família está cada vez mais presente no discurso e na prática das operadoras de planos de saúde, e já temos diversas iniciativas em todo o país. No Sistema Único de Saúde (SUS), o crescimento dessa especialidade médica e da Atenção Primária (APS) vem ocorrendo desde 1994, apesar de as primeiras residências médicas terem surgido na década de 1970. No Brasil e na maioria dos países da América houve...

Crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas serve como moeda de barganha para os bancos Não se iludam, estes Cinco bilhões anunciados pelo BNDES para incentivo ao crédito de micro, pequena e média empresa é mais uma enganação da forma como é disponibilizado através dos Bancos. Raciocine comigo, os Bancos visam apenas e tão somente obter lucros em cima dos correntistas, lucros através de juros absurdos custe o que custar, eles estão se lixando para saúde financeira de qualquer cidadão ou de qualquer... Tédio é a falta de projeto Recentemente, deparei-me com duas situações. Na primeira, eu almoçava com dois amigos, ambos na faixa dos 55 anos de idade, funcionários públicos bem remunerados e entrando na aposentadoria. A conversa girava em torno do que fazer com os muitos anos de vida... Recentemente, deparei-me com duas situações. Na primeira, eu almoçava com dois amigos, ambos na faixa dos 55 anos de idade, funcionários públicos bem remunerados e entrando na aposentadoria. A conversa girava em torno do que fazer com os muitos anos de vida... A conjuntura pós-impeachment e o Estado de bem-estar O impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff não significou apenas uma mudança de titular na chefia do Poder Executivo, mas uma mudança de paradigma na relação entre o Estado e o mercado. Os poderes e os recursos do Estado, que antes eram majoritariamente destinados para... O impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff não significou apenas uma mudança de titular na chefia do Poder Executivo, mas uma mudança de paradigma na relação entre o Estado e o mercado. Os poderes e os recursos do Estado, que antes eram majoritariamente destinados para... A superação dos Três Poderes Crises encurraladas como a brasileira de hoje nos fazem voltar ao homem primitivo; aos filhos de Deus, homens profundos e raríssimos, aos alquimistas, aos escribas que produziram literatura admirada pelos contemporâneos. Passear com rapidez - num artigo é impossível ver a história "in extenso". De Rousseau, de Hobbes, "per saltum" chegamos a Locke, em cujo imaginário de concretude germinou a admirável... Mais Artigos