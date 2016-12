Brasil é condenado pela prática de trabalho escravo em fazenda no Pará

A candidatura laranja e as cotas Além de toda a fiscalização sobre limites de gastos e origem dos recursos para a campanha – que não podem ser de caixa dois e nem doados por empresas – a Justiça Eleitoral ainda se depara com o problema das “candidaturas laranja”. Assim são classificadas as mulheres que são... Além de toda a fiscalização sobre limites de gastos e origem dos recursos para a campanha – que não podem ser de caixa dois e nem doados por empresas – a Justiça Eleitoral ainda se depara com o problema das “candidaturas laranja”. Assim são classificadas as mulheres que são... Neoliberalismo brasileiro - Collor, FHC e Temer O receituário neoliberal voltou a ter centralidade na condução das políticas públicas do governo federal, apesar de ter sido derrotado nas últimas quatro eleições presidenciais (2002, 2006, 2010 e 2014). O golpe antidemocrático de agosto de 2016 se mostrou fundamental para... O receituário neoliberal voltou a ter centralidade na condução das políticas públicas do governo federal, apesar de ter sido derrotado nas últimas quatro eleições presidenciais (2002, 2006, 2010 e 2014). O golpe antidemocrático de agosto de 2016 se mostrou fundamental para... Ufa! XXI caça-níqueis exame da OAB, mais de 90% de reprovação? (Criam-se dificuldades para colher facilidades) Enquanto a atividade econômica apresentou o quarto mês seguido de retratação, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), com queda de 0,48 por cento em outubro na comparação com o mês... Enquanto a atividade econômica apresentou o quarto mês seguido de retratação, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), com queda de 0,48 por cento em outubro na comparação com o mês... 53 senadores assassinos dos pobres "Vamos também exigir que - no programa desse candidato ou candidata - a primeira medida a ser tomada seja descongelar os gastos públicos e congelar os lucros dos bancos e das grandes empresas nacionais e multinacionais, cobrando com juro e correção monetária todos os impostos sonegados. É esse o ajuste fiscal de que precisamos! É esse o caminho para mudar as estruturas sociais injustas e para derrubar 'o sistema... A reforma da Previdência e a (des)igualdade entre homens e mulheres Dentre as alterações propostas pela PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência, está a de igualar homens e mulheres na aquisição do direito à aposentadoria. Isso significa alterar regras que são válidas desde 1988 e estabelecem desde então uma redução de cinco anos no tempo de contribuição e na idade para as mulheres se aposentarem. Mas será que a proposta da PEC atende à igualdade estabelecida na...

