A covardia acometida contra Queiroz e sua família não pode ficar impune; com a palavra às autoridades policiais e judiciárias

Pela manhã, Queiroz ladeado por Neimar Mármore e a vice prefeita Kárlucia Macedo

durante a diplomação do prefeito eleito Zito Barbosa





“Com a evolução dos tempos, o mundo tem é que se

adaptar às práticas civilizadas, jamais retroceder aos tempos violentos de outrora, onde o coronelismo, ao seu bel prazer, imponha sua vontade com pancadas e até com tiros”.

Techo da nota de Ignez Pitta de Almeida, historiadora



Informações que nos chegam de amigos de Queiroz é de que seu estado está

estável e está sob um forte esquema de segurança Informações que nos chegam de amigos de Queiroz é de que seu estado estáestável e está sob um forte esquema de segurança

Queiroz da Santa Luzia presidente do PTdoB de Barreiras



Amigos, queridos amigos, por mais que doa não podemos deixar de demonstrar nosso mais veemente protesto e repulsa a práticas políticas antigas e que já julgávamos superadas, como a violenta tortura feita por encapuzados ao presidente de um partido político, o conhecido e bem quisto Queiroz da Santa Luzia, por razão, é claro, de sua decisão de aderir à campanha de Zito nas eleições de outubro!



Temos que falar! Calar é ser cúmplice com a barbárie cometida contra Queiroz, pois se vivemos numa democracia, ele, como todos os brasileiros, tem direito à opção, à livre escolha de seu candidato. O mundo tem que evoluir, seguir em frente nas práticas civilizadas, não retroceder aos tempos violentos em que a vontade de um ditador era imposta com pancadas e até com tiros.



Queiroz teve que ser hospitalizado no HO, com um monte de feridas e escoriações, além de fratura na mão e no crânio! Meu protesto veemente, aqui, à TV Oeste, que não noticiou tal barbárie - e em sua tela estão sempre os desastres violentos e outros horrores! Porque não noticiar este horror local, este horror nosso, exigindo investigação policial para que não se repita. Democracia é respeito à vida, antes de tudo! Respeito à opção livre na hora de uma eleição. Estações de rádio de Barreiras, noticiem, comentem, discutam esse horro, esta barbaridade!



Ignez Pitta de Almeida, historiadora



*****



Nota de Solidariedade a família Queiroz



Mais uma vez fomos surpreendidos, com a mão pesada da violência e intolerância em Barreiras. Quero nessas simples palavras, me solidarizar a família do amigo Queiroz da Santa Luzia, mas não posso deixar de externar minha indignação e repúdio, ao ato criminoso vivenciado por essa família.



Acredito que escolher é humano. Decidir entre proteger a vida ou extingui-la, também deveria ser humano, mas têm sido decisões desumanas. Por que: -Ninguém tem o direito de invandir a casa de um cidadão e pai de família, e cometer um ato criminoso perante sua esposa e filhas.

Me questiono numa situação como essa: onde estão nossos direitos? Nossa segurança?.

A certeza que tínhamos alguns anos atrás, que vivíamos numa cidade pacata, hospitaleira e segura, se tornaram grãos de areia no vento. Hoje vivemos aterrorizados, trancados e reféns da violência.



Nesse dia, quero me solidarizar a família de Queiroz, com a certeza que ele enfrentará esse momento, com a cabeça erguida, porque precisamos que acreditar na extinção dessa fase de medo, retaliação e impunidade em nossa cidade.



Um abraço solidário, meu amigo Queiroz.



Carmélia da Mata



*****



NOTA DE REPÚDIO



Na condição de cidadão e prefeito eleito de Barreiras, venho a publico repudiar de forma veemente o ato violento e covarde ocorrido ontem às 20h que teve como vítima o líder político, pai de família Queiroz da Santa Luzia, que foi espancado violentamente dentro de sua própria residência por três homens encapuzados. O fato ocorreu na frente da esposa e filhas.



Ressalto que tomarei todas as providências junto às autoridades responsáveis para a apuração desse fato e que entristece a todos nós barreirenses.



Zito Barbosa, prefeito eleito de Barreiras



*****



Quem tem uma ideia sobre os mandantes do ataque contra Queiroz da Sta. Luzia?



Poucas pessoas serão capazes de manifestar publicamente a sua versão sobre o que aconteceu ontem com o presidente do PTdoB de Barreiras, Queiroz da Santa Luzia. Ele sofreu uma tentativa de homicídio por parte de três encapuzados, no início da noite de ontem, com fraturas no crânio e nos braços.



Na movimentação do ativista político na pré-campanha às eleições deste ano e em suas manobras arriscadas, trocando de lado e fazendo coligações com antigos adversários, pode estar o fio da meada do ataque que sofreu.



As investigações da Polícia Judiciária poderão dar, nas próximas horas, uma ideia de mandantes e executores do crime.



Carlos Alberto Reis Sampaio, do Jornal O Expresso

Boa parte da imprensa barreirense destacou e pediu providências às autoridades, sobre o atentado sofrido pelo ativista político Queiroz da Santa Luzia, de maneira violenta, torpe, covarde e criminosa. Outra parte, simplesmente noticiou o ocorrido.A começar pela historiadora Ignez Pitta de Almeida, que demonstrou seu “”.Diz a historiadora, ainda, quem cala estará sendo cúmplice de uma barbárie de tal monta, que viola todos os princípios democráticos da Nação. Com a evolução dos tempos, o mundo tem é que se adaptar às práticas civilizadas, jamais retroceder aos tempos violentos de outrora, onde o coronelismo, ao seu bel prazer, imponha sua vontade com pancadas e até com tiros.Dona Ignez ainda comentou o fato da TV Oeste não ter noticiado como devia a agressão, pois em sua tela é prática constante o noticiário sobre desastres violentos, crimes e outros horrores.A professora e sindicalista Carmélia da Mata publicou na sua página do Facebook uma nota de repúdio sobre a violência contra Queiroz, afirmando que “”. Externou sua indignação e repúdio ao ato criminoso vivenciado por essa família.Carmélia também questiona nosso direito à livre escolha. Barreiras, outrora uma cidade pacata, que atravessou alguns percalços de violência, mas agora, quando pensávamos que tudo mudou, eis que, covardemente, acontece uma agressão a uma pessoa de bom caráter, em frente à sua família.Por fim, a sindicalista apresenta sua solidariedade à família de Queiroz da Santa Luzia.O prefeito eleito Zito Barbosa, amigo de Queiroz, apresentou uma Nota de Repúdio sobre o fato, dizendo: “”, enfatizou Zito Barbosa.O jornalista Carlos Alberto Reis Sampaio, do jornal O Expresso, do LEM, em manchete, disse: “”. Encerra afirmando na movimentação do ativista na pré-campanha às eleições deste ano e em suas manobras arriscadas, trocando de lado e fazendo coligações com adversários, pode estar o fio da meada do ataque que sofreu, ideia, aliás, corroborada pela historiadora Ignez Pitta.Não deslumbramos até este momento (10:55 hs, de 17/12/2016), nenhuma iniciativa das entidades representativas da nossa sociedade civil organizada, sobre as agressões perpetradas contra Queiroz da Santa Luzia. Com a palavra a OAB, a Comissão da Paz e outras.Também a vereadora Graça Mello, do PTB, externou sua repulsa a agressão contra Queiroz, afirmando que “”. “”.PorPS-