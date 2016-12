Projeto irrigado gerido pela Codevasf na Bahia é sede de nova Fazenda Modelo para jovens rurais

O projeto público de irrigação Barreiras Norte, implantado e gerido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no município baiano de Barreiras, é a nova sede da Fazenda Modelo onde jovens de 18 a 24 anos recebem formação técnico-profissional por meio do Programa Jovem Aprendiz na Área Rural, da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) através do Instituto AIBA.O espaço abriga salas de aula, laboratório e lavouras. Empresas agrícolas e produtores da AIBA investiram na infraestrutura do local doando equipamentos e maquinários. São parceiros do projeto o Centro Técnico de Educação Profissional (Cetep) e o sistema FAEB/Senar (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Já o Ministério do Trabalho viabiliza recursos por meio do sistema de compensação de multas.“Isto aqui proporciona não apenas conhecimento e capacitação profissional, mas principalmente dignidade para esses jovens. Muitos dos que vão passar por aqui têm no programa a única forma de se inserir no mercado”, disse o diretor de Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, Luís Napoleão Casado, que representou a presidente da Codevasf, Kênia Marcelino, na solenidade de inauguração da Fazenda Modelo.O projeto irrigado Barreiras Norte sedia a sétima e a oitava turmas da iniciativa, cujas aulas já começaram. A formação de uma turma dura cerca de 10 meses; o programa já matriculou 245 alunos e formou 140, segundo o superintendente do Instituto AIBA, Helmuth Kieckhöfer.As aulas teóricas e práticas envolvem técnicas de plantio, operação de maquinário, irrigação, preparo do solo, saúde do trabalhador rural, manejos da cultura e fitossanitário, além de temas como a importância das culturas do milho e da soja. O programa atende à lei 10.097/2000, que determina uma cota para aprendizes em toda empresa, seja indústria ou propriedade rural.Também estiveram presentes à inauguração da nova Fazenda Modelo o presidente da AIBA e do Instituto AIBA, Júlio Cézar Busato, o secretário de Agricultura do município de Barreiras, Ozimar Amorim, a auditora fiscal e coordenadora do programa de aprendizado do Ministério do Trabalho e Emprego da Bahia, Marli Pereira, a Reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Iracema Veloso, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, Moisés Schmidt, e a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães, Carminha Maria.Ascom Codevasf