Notícias Destaque NOTÍCIAS DO DIA... SEI divulga PIB dos municípios para o ano de 2014 Editoria 14/12/2016 as 14:49 hEditoria Imprimir

São Desidério, na região Oeste, se mantem na primeira

posição no ranking estadual da agropecuária. Logo após vem os municípios de Formosa do Rio Preto, Barreiras, Correntina

e Luis Eduardo Magalhães.

Em 2015, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou, em parceria como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios baianos (2010-2013), tendo como base o ano de 2010. Nessa nova base adotaram-se procedimentos do sistema de Contas Nacionais e Regionais do Brasil, os quais tiveram como referência o SNA 2008 – System Nationial Accounts – e que modificaram e atualizaram a composição interna dos valores nominais do PIB Brasil e de todas as Unidades da Federação. Dessa forma, o novo vetor de peso das atividades econômicas refletiu diretamente na composição do PIB dos Municípios. A implementação da nova base de referência para o cálculo do PIB dos Municípios baianos significou não apenas adoção de novos métodos, mas também o aprimoramento de antigos procedimentos.



O PIB dos Municípios é obtido a partir do rateio do valor adicionado bruto dos setores do PIB estadual entre os municípios tomando como base estruturas de atividades construídas para cada um dos municípios. A divulgação atual contempla tanto a série 2010-2013 – com revisão de alguns dados no valor do PIB dos municípios – quanto a retropolação de dados até o ano de 2002; ou seja, a partir desta divulgação, a SEI torna pública uma série do PIB municipal, contemplando um período de 13 anos com valores ajustados ao novo Sistema de Contas Nacionais.



A análise do conjunto dos municípios baianos, entre 2002 e 2014, evidencia o setor de serviços como o de maior participação no total da economia estadual (63,43%) em 2002 e (71,14%) em 2014, A indústria (Indústria de Transformação, Extrativa Mineral, Construção Civil e os Serviços Industriais de Utilidade Pública), setor de grande relevância do ponto de vista da geração de empregos e de encadeamentos, responde por 23,47%, em 2002, e 20,97% em 2014, seguido pela agropecuária, responsável por 13,10% em 2002 e 7,89% em 2014, de toda a riqueza produzida no estado. A queda de participação entre os setores da indústria e agropecuária é atribuída ao incremento significativo do setor de serviços.



As cinco maiores economias municipais, pela ótica do PIB, respondiam por 42,26% em 2002, passando para 43,42% em 2014 da atividade econômica estadual.



O município de Salvador é responsável por 25,29% do PIB baiano e se destaca sobretudo no setor de serviços, mas também na construção civil e indústria de alimentos. Em seguida estão os municípios de Camaçari com 7,84% – com sua economia baseada na indústria de transformação, em especial nos segmentos químico e automotivo. Feira de Santana é responsável por 5,24% do PIB e tem se destacado pelas suas características de importante entreposto comercial, e entroncamento das principais rodovias federais e estaduais que cortam o estado, também abriga atividades industriais chamando atenção principalmente para o Distrito Industrial de Subaé. Lauro de Freitas vem em seguida, com 2,64% – Município que apresentou destaque nessa nova base, principalmente por conta da diversificação de atividades como financeiro, serviço de informação, comércio em geral, e turismo. E por fim, Vitória da Conquista, com 2,41%, município que tem referência regional nos setores de educação, saúde e principalmente no comércio, que atraem milhares de usuários e consumidores dos municípios vizinhos.



Ainda analisando a participação dos cinco maiores municípios na economia estadual, agora considerando os setores econômicos, observa-se o processo de concentração produtiva, à exceção da agropecuária, onde esses municípios, apesar de apresentarem ganho de participação nesse setor, representam menos de 1/3 do valor adicionado agropecuário. Essa mesma tendência é observada no setor da indústria, onde se tem crescimento de participação, sendo que, neste caso, essa participação ultrapassa os 50%. Finalmente, o setor de serviços apesar de registrar nível de concentração acima dos 50%, registrou queda dos cinco maiores entre 2002 e 2014, demonstrando um ligeiro processo de desconcentração dessa atividade ao longo dos anos.



ANÁLISE DOS SETORES



Agropecuária





O setor Agropecuário tem na região Oeste os seus representantes de maior expressão. Ela é uma das que mais cresce economicamente por conta, principalmente, da produção agroindustrial, com suporte no agronegócio em especial a produção de grãos (soja, algodão, milho e café). Os cinco principais municípios agrícolas do Estado estão situados nessa região, onde concentra um dos mais promissores e modernos pólos agroindustriais do Estado. O setor mostrou crescimento na participação em 2014 comparado com 2002, por conta do desenvolvimento do agronegócio na região, colocando a agropecuária local em posição de destaque no Ranking Estadual.



Dentre os municípios mais representativos no setor destacam-se: São Desidério, que em 2014 manteve a primeira posição no ranking estadual da agropecuária, com participação de 10,88%; além disso, em termos nacionais, o município é o que possui o maior valor adicionado na agricultura; Formosa do Rio Preto, com 5,68%, apresentou um desempenho significativo, proporcionado pelo seu agronegócio.



Além dos municípios citados acima, destacam-se ainda de Barreiras, (4,0%), Correntina (3,7%), e por fim o município de Luis Eduardo Magalhães, com 3,48% de participação de VA da agropecuária do Estado. Este município, ao longo da série, perde posição na agropecuária, mas ganha posição no setor serviços por conta do agronegócio, que impulsionou o comércio, refletindo em ganho de posição em serviços.



Indústria



O setor Industrial é o segundo de maior peso na economia do estado. É caracterizado pelo alto grau de concentração econômica. Cinco municípios, sendo a sua maioria pertencente à Região Metropolitana de Salvador (RMS), representavam 51,5% do valor adicionado do setor em 2014. Salvador com 22,5% registrou crescimento na participação por conta do avanço do segmento da construção civil. Já Camaçari é a segunda maior economia neste setor com participação de 16,1%, com destaque para o Pólo Petroquímico com diversas indústrias (químicas, automotiva, celulose, etc.), enquanto Feira de Santana, com 6,0%, registrou aumento na participação por conta dos segmentos de construção civil e indústria de transformação – onde se localiza o Centro Industrial de Subaé; Na sequência aparece Dias d’Ávila, com 3,6% – o município tem a economia industrial fortemente influenciada pela indústria de transformação, representada pela metalurgia do cobre. O quinto e Lauro de Freitas com 3,4% tendo ganhado participação devido expansão na construção civil e indústria de transformação.



Serviços



No Setor Serviços observa-se que, em 2014, Salvador aparece como principal e mais importante município baiano na composição do valor adicionado do setor, com participação de 33,6 %, apesar de ter apresentado uma queda de participação entre 2002 e 2014. Essa expressiva concentração da atividade no município de Salvador é decorrente da presença de grandes empresas, associadas a este setor e que oferece desde segmentos de turismo, passando pelo comercio até atividades financeiras e Administração Pública.



Feira de Santana, com 6,3% foi o município que registrou maior e aumento de participação no período; continua com destaque na atividade comercial como segmento de maior importância econômica na estrutura produtiva municipal e a produção de serviços de apoio à atividade industrial. Camaçari 5,2% tem destaque, sobretudo, nos serviços relacionados à atividade industrial, além de serviços bancários e comércio.



Lauro de Freitas aparece com 3,1%, sua maior variação positiva quando comparado com 2002. Destaca-se principalmente por ser um município com vocação nos setores de serviço em geral, comércio e turismo. Já Vitória da Conquista registrou variação de 3,4%.



PIB Per Capita



Lagoa no centro de São Desidério

Analisando-se as informações do PIB municipal 2002 e 2014 a partir do ranking do PIB per capita observa-se, entre os cincos primeiros colocados, o município de Cairú obteve crescimento destacado, em razão da produção de gás natural; em 2002 a renda per capita era de R$ 10.337 mil alcançando parar$ 102.138 mil em 2014. Na sequência dos maiores PIB’s per capita aparecem os municípios de: São Desidério R$ 19.014 em 2002 e R$ 78.114 em 2014; São Francisco do Conde – R$ 27.986 – em 2002 e – R$73.266 – em 2014; Camaçari – R$ 175.281 – em 2002 e – R$ 62.410 – em 2014. E finalmente, Formosa do Rio Preto – R$ 19.097 mil em 2002 e – R$ 54.552 mil – em 2014.



PIB MUNICIPAL POR TERRITÓRIO DE IDENTIDADE



A nova regionalização adotada pelo Estado reagrupa os municípios segundo novos critérios e tipologias, reestruturando-os por Territórios de Identidade. Ela permite a visualização do nível de concentração das atividades econômicas dentro do Estado, no citado recorte. Nesse sentido, vê-se a elevada participação da Região Metropolitana de Salvador com uma representatividade superior a 41%, conforme se pode ver na Tabela 6. Já o Território Bacia do Paramirim é o que possui menor participação na estrutura do PIB estadual com apenas 0,43% do total de riquezas. Destacando os territórios Portal do Sertão que sai de 4,85% em 2002 para 7,1% em 2014 e Bacia do Rio Grande que sai de 4,36% em 2002 para 5,57% em 2014.



MUNICÍPIOS BAIANOS NA ECONOMIA NORDESTINA



Analisando os estados que abrangem o nordeste brasileiro, um total de 1794 municípios, observa-se que o conjunto dos vinte e cinco maiores municípios detém 50% da riqueza gerada na região. Dentre esses, cinco pertencem ao estado da Bahia. Por outro lado, as 287 menores economias representam apenas 1% da riqueza gerada na região, sendo que 10 estão situadas na Bahia.



Analisando os dados a partir do PIB Per Capita, entre os cinco maiores do Nordeste três estão no estado da Bahia, sendo que o município de Cairu aparece como destaque com o maior PIB per capita da região. Já dentre os cinco menores PIB’s per capita da região nordeste, três são baianos.



No que concerne a Salvador, analisando sua posição em relação ao demais municípios do Nordeste, no período de 2002/2014, observa-se queda de participação entre os dez maiores comparando 2014 em relação a 2002; Salvador perde em participação, consequentemente posição no ranking, principalmente nas atividades de turismo, comercio e transportes. Dentre as 10 maiores economias da região, apenas Camaçari não é uma capital de estado, além de possuir PIB maior que duas capitais (João Pessoa e Aracaju).



Entre 2002 e 2014 observa-se uma ligeira desconcentração na atividade econômica da região. O conjunto do PIB das dez maiores economias, que representava 61,6% em 2002, alcança 63,3% em 2014.



Ascom SEI/Governo da Bahia

Em 2015, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou, em parceria como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios baianos (2010-2013), tendo como base o ano de 2010. Nessa nova base adotaram-se procedimentos do sistema de Contas Nacionais e Regionais do Brasil, os quais tiveram como referência o SNA 2008 – System Nationial Accounts – e que modificaram e atualizaram a composição interna dos valores nominais do PIB Brasil e de todas as Unidades da Federação. Dessa forma, o novo vetor de peso das atividades econômicas refletiu diretamente na composição do PIB dos Municípios. A implementação da nova base de referência para o cálculo do PIB dos Municípios baianos significou não apenas adoção de novos métodos, mas também o aprimoramento de antigos procedimentos.O PIB dos Municípios é obtido a partir do rateio do valor adicionado bruto dos setores do PIB estadual entre os municípios tomando como base estruturas de atividades construídas para cada um dos municípios. A divulgação atual contempla tanto a série 2010-2013 – com revisão de alguns dados no valor do PIB dos municípios – quanto a retropolação de dados até o ano de 2002; ou seja, a partir desta divulgação, a SEI torna pública uma série do PIB municipal, contemplando um período de 13 anos com valores ajustados ao novo Sistema de Contas Nacionais.A análise do conjunto dos municípios baianos, entre 2002 e 2014, evidencia o setor de serviços como o de maior participação no total da economia estadual (63,43%) em 2002 e (71,14%) em 2014, A indústria (Indústria de Transformação, Extrativa Mineral, Construção Civil e os Serviços Industriais de Utilidade Pública), setor de grande relevância do ponto de vista da geração de empregos e de encadeamentos, responde por 23,47%, em 2002, e 20,97% em 2014, seguido pela agropecuária, responsável por 13,10% em 2002 e 7,89% em 2014, de toda a riqueza produzida no estado. A queda de participação entre os setores da indústria e agropecuária é atribuída ao incremento significativo do setor de serviços.As cinco maiores economias municipais, pela ótica do PIB, respondiam por 42,26% em 2002, passando para 43,42% em 2014 da atividade econômica estadual.O município de Salvador é responsável por 25,29% do PIB baiano e se destaca sobretudo no setor de serviços, mas também na construção civil e indústria de alimentos. Em seguida estão os municípios de Camaçari com 7,84% – com sua economia baseada na indústria de transformação, em especial nos segmentos químico e automotivo. Feira de Santana é responsável por 5,24% do PIB e tem se destacado pelas suas características de importante entreposto comercial, e entroncamento das principais rodovias federais e estaduais que cortam o estado, também abriga atividades industriais chamando atenção principalmente para o Distrito Industrial de Subaé. Lauro de Freitas vem em seguida, com 2,64% – Município que apresentou destaque nessa nova base, principalmente por conta da diversificação de atividades como financeiro, serviço de informação, comércio em geral, e turismo. E por fim, Vitória da Conquista, com 2,41%, município que tem referência regional nos setores de educação, saúde e principalmente no comércio, que atraem milhares de usuários e consumidores dos municípios vizinhos.Ainda analisando a participação dos cinco maiores municípios na economia estadual, agora considerando os setores econômicos, observa-se o processo de concentração produtiva, à exceção da agropecuária, onde esses municípios, apesar de apresentarem ganho de participação nesse setor, representam menos de 1/3 do valor adicionado agropecuário. Essa mesma tendência é observada no setor da indústria, onde se tem crescimento de participação, sendo que, neste caso, essa participação ultrapassa os 50%. Finalmente, o setor de serviços apesar de registrar nível de concentração acima dos 50%, registrou queda dos cinco maiores entre 2002 e 2014, demonstrando um ligeiro processo de desconcentração dessa atividade ao longo dos anos.O setor Agropecuário tem na região Oeste os seus representantes de maior expressão. Ela é uma das que mais cresce economicamente por conta, principalmente, da produção agroindustrial, com suporte no agronegócio em especial a produção de grãos (soja, algodão, milho e café). Os cinco principais municípios agrícolas do Estado estão situados nessa região, onde concentra um dos mais promissores e modernos pólos agroindustriais do Estado. O setor mostrou crescimento na participação em 2014 comparado com 2002, por conta do desenvolvimento do agronegócio na região, colocando a agropecuária local em posição de destaque no Ranking Estadual.Dentre os municípios mais representativos no setor destacam-se:, que em 2014 manteve a, com participação de; além disso, em termos nacionais, o município é o que possui o maior valor adicionado na agricultura;, com, apresentou um desempenho significativo, proporcionado pelo seu agronegócio.Além dos municípios citados acima, destacam-se ainda de Barreiras, (4,0%), Correntina (3,7%), e por fim o município de, comde participação de VA da agropecuária do Estado. Este município, ao longo da série, perde posição na agropecuária, mas ganha posição no setor serviços por conta do agronegócio, que impulsionou o comércio, refletindo em ganho de posição em serviços.O setor Industrial é o segundo de maior peso na economia do estado. É caracterizado pelo alto grau de concentração econômica. Cinco municípios, sendo a sua maioria pertencente à Região Metropolitana de Salvador (RMS), representavam 51,5% do valor adicionado do setor em 2014. Salvador com 22,5% registrou crescimento na participação por conta do avanço do segmento da construção civil. Já Camaçari é a segunda maior economia neste setor com participação de 16,1%, com destaque para o Pólo Petroquímico com diversas indústrias (químicas, automotiva, celulose, etc.), enquanto Feira de Santana, com 6,0%, registrou aumento na participação por conta dos segmentos de construção civil e indústria de transformação – onde se localiza o Centro Industrial de Subaé; Na sequência aparece Dias d’Ávila, com 3,6% – o município tem a economia industrial fortemente influenciada pela indústria de transformação, representada pela metalurgia do cobre. O quinto e Lauro de Freitas com 3,4% tendo ganhado participação devido expansão na construção civil e indústria de transformação.No Setor Serviços observa-se que, em 2014, Salvador aparece como principal e mais importante município baiano na composição do valor adicionado do setor, com participação de 33,6 %, apesar de ter apresentado uma queda de participação entre 2002 e 2014. Essa expressiva concentração da atividade no município de Salvador é decorrente da presença de grandes empresas, associadas a este setor e que oferece desde segmentos de turismo, passando pelo comercio até atividades financeiras e Administração Pública.Feira de Santana, com 6,3% foi o município que registrou maior e aumento de participação no período; continua com destaque na atividade comercial como segmento de maior importância econômica na estrutura produtiva municipal e a produção de serviços de apoio à atividade industrial. Camaçari 5,2% tem destaque, sobretudo, nos serviços relacionados à atividade industrial, além de serviços bancários e comércio.Lauro de Freitas aparece com 3,1%, sua maior variação positiva quando comparado com 2002. Destaca-se principalmente por ser um município com vocação nos setores de serviço em geral, comércio e turismo. Já Vitória da Conquista registrou variação de 3,4%.Analisando-se as informações do PIB municipal 2002 e 2014 a partir do ranking do PIB per capita observa-se, entre os cincos primeiros colocados, o município de Cairú obteve crescimento destacado, em razão da produção de gás natural; em 2002 a renda per capita era de R$ 10.337 mil alcançando parar$ 102.138 mil em 2014. Na sequência dos maiores PIB’s per capita aparecem os municípios de:em 2002 e R$ 78.114 em 2014; São Francisco do Conde – R$ 27.986 – em 2002 e – R$73.266 – em 2014; Camaçari – R$ 175.281 – em 2002 e – R$ 62.410 – em 2014. E finalmente,em 2002 e – R$ 54.552 mil – em 2014.A nova regionalização adotada pelo Estado reagrupa os municípios segundo novos critérios e tipologias, reestruturando-os por Territórios de Identidade. Ela permite a visualização do nível de concentração das atividades econômicas dentro do Estado, no citado recorte. Nesse sentido, vê-se a elevada participação da Região Metropolitana de Salvador com uma representatividade superior a 41%, conforme se pode ver na Tabela 6. Já o Território Bacia do Paramirim é o que possui menor participação na estrutura do PIB estadual com apenas 0,43% do total de riquezas. Destacando os territórios Portal do Sertão que sai de 4,85% em 2002 para 7,1% em 2014 e Bacia do Rio Grande que sai de 4,36% em 2002 para 5,57% em 2014.Analisando os estados que abrangem o nordeste brasileiro, um total de 1794 municípios, observa-se que o conjunto dos vinte e cinco maiores municípios detém 50% da riqueza gerada na região. Dentre esses, cinco pertencem ao estado da Bahia. Por outro lado, as 287 menores economias representam apenas 1% da riqueza gerada na região, sendo que 10 estão situadas na Bahia.Analisando os dados a partir do PIB Per Capita, entre os cinco maiores do Nordeste três estão no estado da Bahia, sendo que o município de Cairu aparece como destaque com o maior PIB per capita da região. Já dentre os cinco menores PIB’s per capita da região nordeste, três são baianos.No que concerne a Salvador, analisando sua posição em relação ao demais municípios do Nordeste, no período de 2002/2014, observa-se queda de participação entre os dez maiores comparando 2014 em relação a 2002; Salvador perde em participação, consequentemente posição no ranking, principalmente nas atividades de turismo, comercio e transportes. Dentre as 10 maiores economias da região, apenas Camaçari não é uma capital de estado, além de possuir PIB maior que duas capitais (João Pessoa e Aracaju).Entre 2002 e 2014 observa-se uma ligeira desconcentração na atividade econômica da região. O conjunto do PIB das dez maiores economias, que representava 61,6% em 2002, alcança 63,3% em 2014.Ascom SEI/Governo da Bahia

Comente via Facebook Mais Notícias Barreiras: Oeste Genética supera os R$ 5 milhões em negócios UNEB inscreve para Vestibular 2017.2 Barreiras: Vereadores tramam aumento de subsídios acima da inflação Acadêmico da FASB é selecionado para mestrado em Administração da USP Rui anuncia novo concurso com 2,8 mil vagas para PM e Bombeiros Marco Aurélio cobra que ação sobre impeachment de Temer entre na pauta do STF Mais de 60% dos municípios do país ainda não usam prontuário eletrônico do SUS Renan defende que Lei de Abuso de Autoridade seja votada ainda este ano Assessor de Temer pede demissão após ser envolvido em denúncias da Odebrecht Intenção de financiamento sobe 16,8% em novembro, diz Fecomercio-SP 0

1

2

3

4

5 PIB dos Municípios PIB estadual PIB Per Capita São Desidério